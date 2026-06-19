Jardinería | Tu limonero dará el doble de frutos si agregás este elemento fácil de conseguir alrededor de la base.

Si tu limonero florece pero no cuaja bien, o los limones caen antes de madurar, el problema puede estar en el suelo. La solución es más simple de lo que parece, y probablemente ya la tenés en casa.

Las cáscaras de huevo son uno de los fertilizantes naturales más efectivos para los cítricos. Están compuestas en un 93% por carbonato de calcio, un mineral esencial que actúa como sostén de las paredes celulares del árbol.

Cuando el limonero tiene niveles óptimos de calcio, las células del fruto se expanden con mayor fuerza, lo que permite que el limón alcance mayor tamaño sin agrietarse ni sufrir podredumbre apical.

Por qué el limonero necesita calcio

Cuando la tierra carece de calcio, es común que los limones se agrieten o que las flores se caigan antes de cuajar.

Ese síntoma, que muchos atribuyen al riego o a la falta de sol, en realidad responde a una deficiencia nutricional que se corrige con este residuo de cocina.

Las cáscaras de huevo aportan potasio para mejorar la floración.

Además del calcio, las cáscaras de huevo aportan potasio para mejorar la floración, fósforo para el crecimiento de las raíces y nitrógeno para mantener un follaje saludable.

El truco no funciona si se tiran las cáscaras enteras. La clave está en la preparación.

Cómo aplicarlas correctamente

Seguí estos pasos para que el limonero los absorba de verdad:

Lavá las cáscaras para eliminar restos de clara o yema. Dejálas secar al sol hasta que estén bien secas y quebradizas. Triturá finamente con un mortero o procesador. Cuanto más pequeñas las partículas, más rápido se integran al suelo. Esparcí la mezcla alrededor de la base del árbol, sin tocar el tronco. Regá ligeramente para que los nutrientes bajen hacia las raíces.

Este abono puede aplicarse una vez cada dos o tres semanas. No hace falta más cantidad para notar la diferencia.

Bonus: Si combinás las cáscaras de huevo trituradas con cáscara de banana y café molido, el resultado es un fertilizante aún más completo, que suma nitrógeno y potasio a la mezcla.

Cuándo aplicarlo y qué más tener en cuenta

La primavera es el mejor momento para abonar, ya que es cuando el árbol más lo necesita. En Argentina, eso equivale a septiembre y octubre, justo antes del período de mayor floración.

Un árbol estresado por falta de agua detendrá el crecimiento del fruto. Por eso conviene combinar el aporte de calcio con riego regular y asegurarse de que el limonero reciba al menos 6 horas de sol directo .

Con constancia y la preparación correcta, los resultados se ven desde el primer ciclo de cosecha.