Alemania se prepara para marcar un nuevo hito en el transporte público con el tranvía más largo del mundo que comenzará a circular por sus ciudades, consolidando al país como referente europeo en movilidad urbana sustentable. Se trata de un modelo desarrollado por la empresa checa Škoda que alcanza una longitud récord de 60 metros.

Este nuevo tranvía de última generación fue presentado oficialmente tras completar recorridos de prueba en Alemania y República Checa. Este nuevo lanzamiento representa un avance clave para el transporte urbano moderno, ya que combina alta capacidad de pasajeros, eficiencia energética y diseño modular, tres conceptos centrales en las políticas actuales de movilidad inteligente.

¿Cuál es el tranvía más grande del mundo que va a alta velocidad y es el orgullo de un país?

El Škoda ForCity Smart 60T supera ampliamente a cualquier otro tranvía en funcionamiento a nivel mundial. Con una estructura compuesta por seis vagones articulados, el vehículo puede transportar hasta 368 pasajeros, de los cuales 144 viajan sentados, lo que lo convierte en una solución ideal para corredores urbanos de alta demanda.

El modelo está diseñado para un ancho de vía de 1.000 milímetros y puede alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, manteniendo estándares elevados de seguridad y confort. Su desarrollo apunta a reducir la congestión urbana y mejorar la frecuencia del servicio sin necesidad de sumar más unidades.

Antes de su puesta en servicio comercial, el tranvía fue sometido a pruebas técnicas en la ciudad checa de Pilsen, donde se verificaron su rendimiento, maniobrabilidad y sistemas electrónicos. Luego, realizó recorridos de prueba en Mannheim, ciudad alemana que será una de las primeras en incorporarlo a su red.

Este tranvía revolucionó el transporte público en Alemania.

¿Cómo es el tranvía más largo del mundo?

La ciudad de Mannheim firmó en 2018 un contrato con Škoda para la provisión inicial de 12 tranvías, con una inversión total de 250 millones de euros. Con el avance del proyecto, se decidió ampliar la flota y diversificar las longitudes de los vehículos.

En una segunda etapa, Mannheim encargó 34 tranvías adicionales, cuya entrega está prevista para finales de 2026. Hasta el momento, la ciudad ya recibió 16 unidades del modelo ForCity Smart 40T de 38 metros, nueve tranvías de 30 metros y una unidad del modelo de 60 metros, que ostenta el récord mundial.

Los vehículos se fabrican en las plantas de Škoda en Pilsen y en las instalaciones de Škoda Transtech en Finlandia, lo que refuerza el carácter europeo del proyecto y su impacto en la industria ferroviaria regional.

Un nuevo récord mundial en transporte urbano

Con sus 60 metros de longitud, el ForCity Smart 60T superó al anterior poseedor del récord: el tranvía Urbos, fabricado por la empresa española CAF, que mide 55,9 metros y opera actualmente en la ciudad de Budapest. Aquel modelo cuenta con nueve vagones articulados, pero queda ahora relegado al segundo lugar.

Este nuevo récord no solo es una curiosidad técnica, sino también una muestra de cómo las grandes ciudades buscan optimizar el transporte público mediante vehículos de mayor capacidad, reduciendo emisiones y mejorando la experiencia de los usuarios.

El objetivo de este tranvía eléctrico es fomentar una movilidad más sustentable.

¿Cuál es la importancia de este transporte para Alemania?

El lanzamiento del tranvía más largo del mundo se inscribe en una tendencia global hacia la movilidad sustentable, con sistemas de transporte eléctricos, silenciosos y adaptados al crecimiento urbano. Alemania apuesta así por soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del tránsito y el cambio climático.

Con este proyecto, Škoda y Mannheim se posicionan a la vanguardia del transporte urbano europeo, anticipando un futuro en el que los tranvías de gran capacidad serán una pieza clave de las ciudades inteligentes.