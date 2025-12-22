El transporte público es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, ya que conecta ciudades, reduce costos y mejora la calidad de vida de su población. En este contexto, Mendoza apuesta por una mega obra de ampliación del Metrotranvía, pasando de una línea de 18 kilómetros a una red de 40 kilómetros.

¿En qué consiste la obra?

El proyecto contempla la extensión del Metrotranvía, con la construcción de nuevos paradores, vías y subestaciones eléctricas. Hasta el momento se completaron 9 paradores y se trabaja en otros dos, además de la instalación del 90% de las columnas para catenaria y el montaje de las ménsulas.

También se avanzó en 10 kilómetros de vías y en obras complementarias como pasos a nivel y sistemas eléctricos. Para garantizar la frecuencia y confiabilidad del servicio, se construyen cuatro subestaciones que abastecerán de energía a toda la red.

Los beneficios que traerá la ampliación de la red

La expansión del Metrotranvía permitirá:

Conectar más departamentos del Gran Mendoza.

Reducir el uso de vehículos particulares, disminuyendo la congestión y la contaminación.

Ofrecer un transporte seguro, accesible y sustentable.

Integrar el servicio con otros sistemas como mendoTRAN y biciTRAN.

Además, las nuevas formaciones reforzarán la flota actual, mejorando la capacidad y la frecuencia.

¿Cuál será el recorrido de la nueva línea de Metrotranvía?

El proyecto incluye dos grandes extensiones:

Hacia el sur : un ramal de 16 km entre Pellegrini y Luján de Cuyo, con paseo peatonal y ciclovía paralela.

Hacia el norte: una ampliación de 6 km desde Avellaneda hasta el aeropuerto, mejorando la conexión con puntos estratégicos.

Con estas obras, el Metrotranvía pasará a tener 40 km de recorrido, 21 paradores y dos estaciones principales, conectando Maipú, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras.

Financiamiento del proyecto

Para acompañar la expansión, Mendoza incorporó 27 de las 39 duplas donadas por el Metro de San Diego y gestiona convenios con otras ciudades de Estados Unidos para sumar más unidades.

En el Presupuesto 2026, el Gobierno prevé $ 140.000 millones para finalizar las etapas 3 y 4, renovar vías y sistemas eléctricos de las primeras fases, y $ 100.000 millones para el Tren de Cercanía que conectará el Este con el área metropolitana.

¿Cuándo estará listo?

Según las autoridades provinciales, la obra que lleva más de 10 años en proceso, podría finalizar en 2027, consolidando uno de los sistemas de transporte más modernos del país.