Así es la urbe con los tranvías más modernos del mundo: son 500 vehículos en más de 25 rutas y trasladan a más de 150 millones de pasajeros al año (Fuente: archivo).

La ciudad de Melbourne, capital del estado de Victoria en Australia, cuenta con un sistema de tranvías excepcional en términos de su extensión y uso diario. Este sistema de transporte incluye una flota de aproximadamente 500 unidades, que operan tanto en el centro como en áreas residenciales, integrando nuevas unidades de piso bajo y modelos articulados de largo recorrido.

El efecto en la ciudad es notable: más de 150 millones de viajes anuales posicionan al tranvía como un elemento fundamental del transporte urbano. La red no solo transporta personas, sino que también determina la accesibilidad, el turismo y el diseño urbano; las paradas y frecuencias del tranvía impactan en el uso del suelo y en la oferta comercial a lo largo de la ciudad.

Historia y evolución del tranvía en Melbourne

El sistema nació a finales del siglo XIX y ha evolucionado manteniendo elementos patrimoniales mientras incorpora tecnología: desde la regeneración de vías hasta la introducción de tranvías de alta capacidad con sistemas de acceso rápido. La convivencia entre vehículos históricos y flotas modernas ha sido clave para mantener la identidad urbana y mejorar la operatividad.

La modernización incluye mejoras en la frecuencia, señalización prioritaria en cruces y proyectos de accesibilidad para reducir las barreras al subir y bajar. Además, la gestión del servicio ha incorporado datos operativos en tiempo real para optimizar recorridos y reducir tiempos de espera.

Su notable cobertura y datos operativos

Las cifras reflejan también retos: congestión en horas pico, necesidad de renovación de algunos tramos y la demanda de ampliar la accesibilidad. Los planes recientes priorizan la renovación de paraderos y la incorporación gradual de más unidades de bajo piso.

La red cubre más de 24–25 rutas con cerca de 1600 paradas distribuidas en unos 250 km de vía doble. Esa cobertura se traduce en una oferta diaria intensa: miles de servicios que conectan el centro con suburbios y zonas costeras, manteniendo el tranvía como una opción competitiva frente al automóvil.

Por qué se considera avanzado

La ciudad demuestra que una red histórica puede transformarse sin perder su carácter, manteniendo niveles de servicio que la colocan entre las más intensamente utilizadas del mundo.

Se trata de una combinación de escala, uso y adaptación tecnológica: flota numerosa, alta demanda anual y mejoras constantes en operación y experiencia del pasajero. El tranvía aquí es más que un transporte: es una pieza del paisaje urbano que sigue adaptándose a las necesidades contemporáneas.