¿Cómo funcionarán los trenes, subtes y colectivos en Año Nuevo? Foto: Trenes Argentinos / Gobierno de la Ciudad

Aunque la llegada de fin de año trae consigo celebraciones y alegría, también puede complicar los desplazamientos dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Bueno Aires. En ese contexto, el transporte público sufrirá importantes cambios en sus horarios debido a las fiestas de Año Nuevo.

Colectivos, trenes y subtes modificarán sus frecuencias y recorridos habituales tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero de 2026, por lo que será fundamental tener en cuenta estos ajustes si planeás moverte esos días.

Trenes

Desde Trenes Argentinos informaron los detalles de cada servicio que pasa por el Área Metropolitana de Buenos (AMBA):

Línea Roca : el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado

Línea Mitre : el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado

Línea Belgrano Sur : el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado

Línea Sarmiento : 31 con cronograma de sábado y 1° con horarios de domingo o feriado

Línea San Martín: 31 con cronograma de sábado y 1° con horarios de domingo o feriado.

Colectivos

Para quienes utilizan los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 31 de diciembre, los colectivos mantendrán durante la mayor parte del día su frecuencia común de días laborables, pero hacia la noche es probable que disminuya la cantidad de unidades circulando debido a los festejos por la llegada del 2026.

Mientras que el 1 de enero, el servicio operará con el esquema típico de feriado, lo que significa frecuencias más reducidas y esperas mayores entre unidades en comparación con un día normal.

Subtes

Los horarios de los subtes también serán diferentes durante ambos días. Los primeros servicios saldrán desde las 6 a.m. este miércoles 31 y modificarán su último servicio.