En esta noticia
Aunque la llegada de fin de año trae consigo celebraciones y alegría, también puede complicar los desplazamientos dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Bueno Aires. En ese contexto, el transporte público sufrirá importantes cambios en sus horarios debido a las fiestas de Año Nuevo.
Colectivos, trenes y subtes modificarán sus frecuencias y recorridos habituales tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero de 2026, por lo que será fundamental tener en cuenta estos ajustes si planeás moverte esos días.
Trenes
Desde Trenes Argentinos informaron los detalles de cada servicio que pasa por el Área Metropolitana de Buenos (AMBA):
- Línea Roca: el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado
- Línea Mitre: el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado
- Línea Belgrano Sur: el 31 de diciembre funcionará con cronograma de sábado y el 1 de enero, horarios de domingo o feriado
- Línea Sarmiento: 31 con cronograma de sábado y 1° con horarios de domingo o feriado
- Línea San Martín: 31 con cronograma de sábado y 1° con horarios de domingo o feriado.
Colectivos
Para quienes utilizan los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 31 de diciembre, los colectivos mantendrán durante la mayor parte del día su frecuencia común de días laborables, pero hacia la noche es probable que disminuya la cantidad de unidades circulando debido a los festejos por la llegada del 2026.
Mientras que el 1 de enero, el servicio operará con el esquema típico de feriado, lo que significa frecuencias más reducidas y esperas mayores entre unidades en comparación con un día normal.
Subtes
Los horarios de los subtes también serán diferentes durante ambos días. Los primeros servicios saldrán desde las 6 a.m. este miércoles 31 y modificarán su último servicio.
- Línea A: último tren desde San Pedrito a Plaza de Mayo/Casa Rosada saldrá a las 21:06, mientras que en sentido inverso la última formación partirá a las 21:32.
- Línea B: desde J. M. Rosas hacia Urquiza / Leandro N. Alem, el último tren sale a las 21:02, mientras que el recorrido opuesto sale a las 21:32.
- Línea C: la última formación de Constitución sale a las 21:35; mientras que desde Retiro, partirá a las 21:48.
- Línea D: último tren desde Congreso de Tucumán, a las 21:07; desde Catedral, a las 21:38.
- Línea E: último servicio desde Plaza de los Virreyes-E. Perón, a las 21:00; desde Retiro, a las 21:32.
- Línea H: último servicio desde Hospitales a las 21:54; mientras que el último desde Fac. de Derecho-J. Lanteri sale a las 21:32
- Premetro: el cierre de sus operaciones se dará entre las 20:55 y 21:38, de acuerdo al origen y el destino.