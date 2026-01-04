Apenas tres días después del escándalo que involucró a Carrefour, Pilar volvió a quedar en el centro de la escena por nuevas irregularidades en supermercados.
El 26 de diciembre, inspectores municipales realizaron operativos en dos locales de Día y en el mayorista Vital, y lo que encontraron superó cualquier expectativa: condiciones sanitarias alarmantes que ponen en riesgo la salud de los consumidores.
El municipio amplió los controles para determinar si se trataba de un hecho aislado o de un problema más profundo en el sector.
¿Qué encontraron en Día y Vital?
Los inspectores recorrieron los locales de Día en Avenida Tratado del Pilar y Villa Rosa, y el mayorista Vital en Panamericana Km 49.5.
El panorama fue preocupante: mercadería vencida en góndolas, envases dañados y alimentos sin protección mínima. En el área de carnicería, la situación fue aún más grave: cortes de carne apoyados directamente en el piso, sin bandejas ni superficies higiénicas.
Problemas ocultos detrás de escena
Las irregularidades no se limitaron a lo visible. Los controles detectaron ausencia total de análisis bacteriológicos del agua utilizada, heladeras que no mantenían la temperatura adecuada y depósitos en condiciones críticas, con residuos acumulados y falta de limpieza.
Además, parte del personal trabajaba sin la indumentaria reglamentaria, lo que aumenta el riesgo de contaminación.
La respuesta del municipio
Desde la Secretaría de Control e Inspecciones, las autoridades advirtieron que estas fallas “afectan la seguridad y salubridad de los consumidores”.
Se labraron actas de infracción, se decomisó la mercadería en mal estado y se intimó a los responsables a corregir las deficiencias de forma inmediata, bajo apercibimiento de clausura.
Lo ocurrido en Día y Vital confirma que las irregularidades no son casos aislados.
El incumplimiento de normas básicas parece extenderse a distintos formatos comerciales, lo que plantea un desafío para las autoridades y para las propias cadenas. La seguridad alimentaria es clave para la confianza del consumidor y para la sostenibilidad del negocio.