Dos conocidos supermercados fueron sancionados por incumplimientos que comprometen la seguridad alimentaria

Apenas tres días después del escándalo que involucró a Carrefour, Pilar volvió a quedar en el centro de la escena por nuevas irregularidades en supermercados.

El 26 de diciembre, inspectores municipales realizaron operativos en dos locales de Día y en el mayorista Vital, y lo que encontraron superó cualquier expectativa: condiciones sanitarias alarmantes que ponen en riesgo la salud de los consumidores.

El municipio amplió los controles para determinar si se trataba de un hecho aislado o de un problema más profundo en el sector.

¿Qué encontraron en Día y Vital?

Los inspectores recorrieron los locales de Día en Avenida Tratado del Pilar y Villa Rosa, y el mayorista Vital en Panamericana Km 49.5.

El panorama fue preocupante: mercadería vencida en góndolas, envases dañados y alimentos sin protección mínima. En el área de carnicería, la situación fue aún más grave: cortes de carne apoyados directamente en el piso, sin bandejas ni superficies higiénicas.

Problemas ocultos detrás de escena

Las irregularidades no se limitaron a lo visible. Los controles detectaron ausencia total de análisis bacteriológicos del agua utilizada, heladeras que no mantenían la temperatura adecuada y depósitos en condiciones críticas, con residuos acumulados y falta de limpieza.

Además, parte del personal trabajaba sin la indumentaria reglamentaria, lo que aumenta el riesgo de contaminación.

La respuesta del municipio

Desde la Secretaría de Control e Inspecciones, las autoridades advirtieron que estas fallas “afectan la seguridad y salubridad de los consumidores”.

Se labraron actas de infracción, se decomisó la mercadería en mal estado y se intimó a los responsables a corregir las deficiencias de forma inmediata, bajo apercibimiento de clausura.

Lo ocurrido en Día y Vital confirma que las irregularidades no son casos aislados.

El incumplimiento de normas básicas parece extenderse a distintos formatos comerciales, lo que plantea un desafío para las autoridades y para las propias cadenas. La seguridad alimentaria es clave para la confianza del consumidor y para la sostenibilidad del negocio.