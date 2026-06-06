Arqueólogos descubren el mayor secreto de las pirámides de Egipto: por qué siguen en pie después de 4.600 años.

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Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports reveló la razón por la que las pirámides de Egipto resisten desde hace más de cuatro milenios: sus constructores diseñaron una estructura capaz de absorber vibraciones sísmicas con una precisión que asombra a los investigadores actuales.

El equipo liderado por el científico Mohamed ElGabry utilizó dispositivos de medición de alta sensibilidad para registrar vibraciones dentro y fuera de la Gran Pirámide de Giza, la construida por el faraón Keops.

Los resultados fueron publicados en Scientific Reports y pusieron en evidencia algo que nadie esperaba encontrar a esa escala.

Qué descubrió el estudio sobre la construcción de las pirámides

Los investigadores comprobaron que las cámaras y cavidades internas de la pirámide funcionan como amortiguadores naturales. Su geometría no es azarosa: reduce de forma activa la respuesta sísmica del edificio ante movimientos del terreno .

El estudio señala que la estructura presenta una “homogeneidad excepcional en sus características dinámicas” y que la base monumental de la pirámide aporta estabilidad adicional frente a cualquier sacudida.

Su geometría no es azarosa: reduce de forma activa la respuesta sísmica del edificio ante movimientos del terreno.

En este sentido, los científicos concluyeron que “cualquier terremoto futuro probablemente producirá solo daños limitados al cuerpo principal”.

La conclusión más contundente del informe es que los arquitectos del antiguo Egipto poseían un conocimiento geotécnico profundo y lo aplicaron de forma deliberada.

No se trató de azar ni de inspiración divina, sino de ingeniería de altísimo nivel para una época sin tecnología moderna.

El segundo secreto: cómo se levantaron los bloques

En paralelo, otro estudio del investigador Vicente Luis Rossell Roig aportó más datos sobre el proceso constructivo. Según su análisis, los trabajadores usaron un sistema de poleas y contrapesos para elevar los bloques de piedra hasta las alturas necesarias.

Este hallazgo refuerza una hipótesis cada vez más respaldada por la comunidad científica: la Gran Pirámide no fue construida por esclavos, sino por personal altamente capacitado que dominaba técnicas de ingeniería sofisticadas.

Ambos estudios, en conjunto, derriban definitivamente la idea de que las pirámides son un misterio inexplicable. Por el contrario, representan el resultado de una planificación rigurosa, conocimiento del terreno y dominio estructural que, 4.600 años después, sigue resistiendo el paso del tiempo y los movimientos sísmicos de la región.

La Gran Pirámide de Giza es, en ese sentido, no solo una maravilla arquitectónica sino también una lección de ingeniería que los científicos modernos todavía estudian con atención.