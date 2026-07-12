Arqueólogos se encuentran con el mayor tesoro de la humanidad: encontraron los restos de la ruta más importante del Imperio Romano en España.

Una serie de excavaciones realizadas en 2024 en la ciudad romana de Mellaria, en Fuente Obejuna, identificó el trazado de unos 1160 metros de la vía Corduba-Emerita a su paso por Mellaria.

Esto se evidenció durante la presentación de los últimos hallazgos de los trabajos arqueológicos que comenzaron en 2022. Estos ya habían identificado el recorrido urbano de esta vía . La excavación es llevada a cabo por la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

Ahora, según informó la institución, mediante prospecciones aéreas y geofísicas se ha localizado más de un kilómetro del trazado de la vía Corduba-Emerita a su paso por Mellaria. Esta se adentra por Occidente desde Córdoba y sale por Oriente en dirección a Medellín, en la provincia de Badajoz.

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Bajo la supervisión del profesor Antonio Monterroso Checa, quien ha expuesto los resultados de las excavaciones y del doctor Santiago Rodero Pérez, de la Universidad de Córdoba, se ha determinado que la disposición de los monumentos funerarios se estructura en sus salidas por fuera de las murallas . Esta práctica es típica de las ciudades romanas.

Hallazgo arqueológico: encuentran restos de una de las más importantes rutas del Imperio Romano en España. (Fuente: EFE / Universidad de Córdoba).

En el sector de la necrópolis oriental de Mellaria se han identificado al menos 450 metros de la vía Corduba-Emerita. Dicha vía está rodeada de monumentos de esta naturaleza y de edificios con otras funciones . Uno de estos inmuebles corresponde a un recinto de aproximadamente mil metros cuadrados, donde se han realizado las recientes excavaciones de 2024.

Bajo la supervisión del profesor Antonio Monterroso Checa, quien ha expuesto los resultados de las excavaciones y del doctor Santiago Rodero Pérez, de la Universidad de Córdoba, se ha determinado que la disposición de los monumentos funerarios se estructura en sus salidas por fuera de las murallas . Este es el patrón habitual en las ciudades romanas.

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Se ha determinado la ubicación de la edícula (camarín), así como fragmentos de su estatua funeraria de mármol. Las dimensiones de dicha estatua superan las proporciones naturales. No se ha encontrado ningún rastro de urna, cámara o estructura asociada a un enterramiento in situ en este lugar.

Descubrimiento arqueológico milenario: hallan los restos de la ruta más importante del Imperio Romano en España. (foto: EFE / Universidad de Córdoba).

Adyacente al basamento de la edícula, se han recuperado, además de la decoración y los fragmentos de la estatua, dos “klinai”. Estos son reclinatorios, de un total de cuatro documentados por la geofísica, en los cuales se solía reclinar para celebrar banquetes en honor al distinguido compatriota.

Se trata de un recinto que abarca casi 30 por 30 metros, el cual contaba con un extenso jardín trasero donde se han documentado fosas con ajuar asociado a los ritos conmemorativos de los difuntos, además de algunas vacías que, posiblemente, debieron albergar vegetación.

Los trabajos llevados a cabo hasta la fecha no permiten atribuir un nombre al destinatario de lo que los arqueólogos consideran un “extravagante monumento celebrativo”. Sin embargo, de acuerdo con la Universidad de Córdoba, este descubrimiento es absolutamente excepcional, tanto por su singularidad en Córdoba como por su escasez en Hispania.