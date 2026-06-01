El Gobierno acepta un último cambio y suma un plazo de transición para el futuro régimen de tierras
El oficialismo quiere avanzar con la ley que modifica expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, entre otros temas. La aclaración que introducirán en el recinto por pedido de aliados. Qué excepción guarda la norma como “puerta lateral”
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.