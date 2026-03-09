Dos hombres que trabajaban en una obra de la construcción murieron en el centro de Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel. Este servicio indicó que, al llegar a la obra afectada por la caída, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital, donde falleció poco después, según informó el servicio de emergencias israelí United Hatzalah. El MDA reportó otro herido grave en el centro del país tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de la caída de metralla de municiones de racimo en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel. Se desconoce el lugar exacto de los impactos porque la censura militar israelí impide publicarlo, especialmente si afectan infraestructuras críticas o militares. La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando un proyectil cayó en una sinagoga en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, y murieron nueve personas. Un día antes se había reportado otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial. Las alarmas antiaéreas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con mayor intensidad en el norte del país —por los ataques de Hizbulá— y en Tel Aviv. El Ministerio de Salud de Baréin reportó el lunes 32 civiles heridos en un ataque nocturno iraní con drones en la isla de Sitra. Horas más tarde, un bombardeo iraní contra la instalación petrolera de Al Maameer provocó un incendio y dejó daños materiales, informó en X la agencia oficial de noticias bareiní, Bahrain News Agency. Según un comunicado del Ministerio de Salud, el primer ataque ocurrió en la madrugada del lunes cuando un dron impactó en la isla de Sitra, en el este de Baréin, provocado heridas a “al menos 32 civiles, entre ellos cuatro graves”. La nota subrayó que “todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que requirieron intervención quirúrgica”, incluido “un bebé de dos meses”. El sistema sanitario del país “permanece en alerta máxima, y “los niveles de preparación en varios departamentos vitales se han incrementado desde el inicio de esta injusta agresión” iraní, añade el ministerio de Salud bareiní. Con información de EFE.