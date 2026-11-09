Edificio de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuándo comenzará a pagar las jubilaciones y pensiones correspondientes a noviembre.

Los depósitos arrancarán el miércoles 11, después de los feriados, e incluirán un aumento del 1,93% por la actualización mensual basada en la inflación.

Además, los titulares que cobran los haberes más bajos recibirán el bono de refuerzo de $ 70.000, que elevará el ingreso mensual.

ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Los haberes previsionales tendrán una suba del 1,93%, calculada según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $ 435.748,51 a $ 444.158,46.

Una mano sostiene billetes argentinos frente a una oficina de ANSES.

A ese importe se sumará el bono extraordinario de $ 70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $514.158,46.

El refuerzo también alcanzará a quienes tengan ingresos previsionales inferiores a ese monto. En esos casos, ANSES liquidará un complemento proporcional para que puedan llegar a la cifra establecida.

De tal modo, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $380.910,92.

Cuándo empiezan a cobrar los jubilados que perciben la mínima

El calendario de ANSES se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los primeros depósitos se realizarán el miércoles 11 de noviembre y corresponderán a quienes cobran hasta un haber mínimo.

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes reciben haberes superiores a la jubilación mínima, los pagos comenzarán el martes 24 de noviembre. Las fechas establecidas son

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

De esta manera, el cronograma de pagos de noviembre finalizará el lunes 30, cuando ANSES complete los depósitos para todos los jubilados y pensionados incluidos en el calendario.