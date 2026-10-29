La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el 5 de febrero de 2027 vence el plazo para realizar la próxima recategorización del Monotributo. El trámite permite revisar la categoría fiscal de cada contribuyente en función de los parámetros de su actividad.

La recategorización se realiza dos veces al año, en febrero y agosto. Para determinar si corresponde modificar la categoría, los monotributistas deben analizar los últimos 12 meses de actividad y comparar sus ingresos y demás parámetros con los límites vigentes.

Quiénes deben recategorizarse

Según ARCA, deben realizar el trámite quienes hayan registrado cambios en los parámetros de su actividad que impliquen pasar a una categoría superior o inferior.

Para eso, deben revisar los siguientes conceptos:

Ingresos brutos: el total facturado durante los últimos 12 meses.

Alquileres devengados: el monto anual correspondiente al alquiler del local utilizado para la actividad, cuando corresponda.

Superficie afectada: los metros cuadrados destinados al desarrollo de la actividad.

Energía eléctrica consumida: el consumo anual vinculado con el negocio o la actividad.

Los parámetros aplicables dependen de las características de cada actividad y de los límites establecidos para las categorías del régimen.

En cambio, no deben realizar ninguna gestión quienes mantienen su categoría actual ni quienes tienen menos de seis meses de actividad. Si los parámetros no cambiaron, el contribuyente permanece en la categoría en la que está inscripto.

Monotributo. Composición/El Cronista

Cómo hacer la recategorización del Monotributo

El trámite se realiza de manera digital a través del portal oficial de Monotributo. Para completarlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Revisar la información de la actividad correspondiente a los últimos 12 meses.

Comparar los parámetros con los límites de las categorías vigentes.

Si corresponde un cambio, seleccionar la nueva categoría y confirmar la operación.

ARCA también ofrece una modalidad de recategorización simplificada que muestra la facturación anual registrada para facilitar la evaluación. Esta opción está sujeta a las condiciones establecidas por el organismo.

Qué pasa si no corresponde cambiar de categoría

Quienes no hayan registrado cambios en los parámetros no necesitan realizar el trámite. Sin embargo, es importante revisar los datos antes del vencimiento para determinar si la categoría vigente continúa siendo la adecuada.

Además, ARCA puede realizar una recategorización de oficio si detecta inconsistencias o verifica que las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias superan los límites admitidos para la categoría declarada.

Los contribuyentes pueden consultar los topes y los importes vigentes en el sitio oficial de categorías del Monotributo.