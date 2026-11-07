Los topes de ingresos brutos anuales determinan cuánto puede facturar cada contribuyente sin superar los parámetros de su categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cambiar de categoría a los monotributistas que superen los límites de facturación correspondientes a su inscripción y no realicen el trámite de actualización por cuenta propia.

Este procedimiento se conoce como recategorización de oficio y se aplica cuando el organismo detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos del contribuyente. Como consecuencia, el trabajador deberá pasar a una categoría superior y pagar una cuota mensual más elevada.

Monotributo: qué hace ARCA si facturás más de lo permitido

Según la información oficial del organismo, la recategorización de oficio se inicia cuando ARCA comprueba que un contribuyente no modificó su categoría o realizó el trámite de manera incorrecta.

Para detectar estas situaciones, el organismo puede analizar las compras, los gastos y las acreditaciones bancarias. Si estos movimientos superan el límite máximo de ingresos brutos anuales correspondiente a la categoría en la que está inscripto, puede disponer un cambio de categoría.

Una persona realiza cuentas y cálculos de compras y tickets.

Esto significa que el monotributista deberá adecuar su inscripción a los parámetros que correspondan a su actividad y, como resultado, tendrá que abonar una cuota mensual más alta si pasa a un nivel superior.

Cuáles son los límites de facturación de cada categoría del monotributo

Los topes de ingresos brutos anuales determinan cuánto puede facturar cada contribuyente sin superar los parámetros de su categoría. Según las escalas vigentes, los límites son los siguientes:

Categoría A: $12.009.410,45.

Categoría B: $17.595.182,74.

Categoría C: $24.670.494,31.

Categoría D: $30.628.651,43.

Categoría E: $36.028.231,33.

Categoría F: $45.151.659,41.

Categoría G: $53.995.798,87.

Categoría H: $81.924.660,37.

Categoría I: $91.699.761,90.

Categoría J: $105.012.519,20.

Categoría K: $126.610.838,75.

Superar el tope correspondiente puede obligar al contribuyente a pasar a una categoría superior, siempre de acuerdo con los parámetros que correspondan a su actividad.

Cuándo hay que recategorizarse y cómo hacer el trámite ante ARCA

La recategorización del Monotributo se realiza dos veces al año, durante febrero y agosto. En cada período, los contribuyentes deben revisar los últimos 12 meses de actividad y comprobar si sus ingresos, alquileres, superficie afectada o consumo de energía eléctrica cambiaron respecto de los valores de su categoría.

El trámite debe completarse hasta el día 5 de cada mes de recategorización. Para hacerlo, hay que ingresar al portal Monotributo de ARCA con clave fiscal y actualizar los parámetros correspondientes.

No deben realizar ninguna acción quienes mantienen su categoría ni quienes tienen menos de seis meses de actividad. Si el contribuyente no efectúa cambios, el sistema considera que continúa bajo las mismas condiciones y conserva su inscripción vigente.