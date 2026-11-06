Planilla de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene durante noviembre las escalas del Monotributo que entraron en vigencia el 1° de agosto.

Los valores determinan cuánto puede facturar cada contribuyente por año para permanecer en su categoría y cuál es el importe mensual que debe pagar según su actividad.

Asimismo, el régimen contempla once categorías, de la A a la K, con topes de ingresos brutos que llegan hasta los $ 126.610.838,75 anuales .

Monotributo: cuáles son los límites de facturación de cada categoría en noviembre

Los topes de ingresos brutos establecen el máximo de facturación anual permitido para cada nivel del régimen simplificado. Si un contribuyente supera el importe correspondiente a su categoría, deberá evaluar una recategorización para adecuar su inscripción a los parámetros vigentes.

Aplicación en el teléfono de ARCA.

Las escalas que ARCA mantiene durante noviembre son las siguientes:

Categoría A: $12.009.410,45.

Categoría B: $17.595.182,74.

Categoría C: $24.670.494,31.

Categoría D: $30.628.651,43.

Categoría E: $36.028.231,33.

Categoría F: $45.151.659,41.

Categoría G: $53.995.798,87.

Categoría H: $81.924.660,37.

Categoría I: $91.699.761,90.

Categoría J: $105.012.519,20.

Categoría K: $126.610.838,75.

Estos importes representan los ingresos brutos máximos anuales para cada categoría. Durante noviembre no habrá una nueva actualización de los parámetros, por lo que continúan vigentes los valores establecidos para el segundo semestre.

Cuánto cuesta el Monotributo en noviembre de 2026

La cuota mensual del Monotributo está integrada por tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución destinada a la obra social.

El importe final depende de la categoría y de la actividad económica declarada. A partir de la categoría C, existen diferencias entre quienes prestan servicios y quienes realizan ventas de cosas muebles.

Los valores mensuales vigentes para noviembre son:

Categoría A: $49.527,18.

Categoría B: $56.379,08.

Categoría C: prestación de servicios $66.020,12 / venta de cosas muebles $64.530,58.

Categoría D: prestación de servicios $84.612,93 / venta de cosas muebles $82.564,81.

Categoría E: prestación de servicios $119.811,45 / venta de cosas muebles $108.267,51.

Categoría F: prestación de servicios $150.784,21 / venta de cosas muebles $129.930,65.

Categoría G: prestación de servicios $230.312,94 / venta de cosas muebles $158.815,05.

Categoría H: prestación de servicios $522.706,68 / venta de cosas muebles $317.895,01.

Categoría I: prestación de servicios $963.747,86 / venta de cosas muebles $474.992,78.

Categoría J: prestación de servicios $1.167.299,76 / venta de cosas muebles $580.793,69.

Categoría K: prestación de servicios $1.614.446,04 / venta de cosas muebles $702.103,24.

De esta manera, los contribuyentes deben considerar tanto el límite de facturación anual como el importe mensual correspondiente a su actividad para mantener correctamente actualizada su situación fiscal.

ARCA: cuándo puede aplicar una recategorización de oficio

La recategorización de oficio es un procedimiento que puede iniciar ARCA cuando detecta que un monotributista no realizó el trámite correspondiente o declaró una categoría que no coincide con su situación fiscal .

Según la información del organismo, esta medida puede aplicarse cuando las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias del contribuyente superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitido para la categoría en la que está inscripto.