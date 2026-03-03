La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el calendario de pagos de marzo sufrió un pequeño atraso para un grupo de pensionados y jubilados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con el aumento del 1% que llevó la mínima a $ 544.472 en marzo. El organismo previsional comenzó a liquidar el esquema de cobros durante la primera semana del año. Como los pagos se realizan en fechas diferentes y por categorías, se pueden ver cambios en los cobros de un mes a otro. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes. El Gobierno santafesino informó que el pago quedó fijado para el lunes 2 de marzo, aunque la fecha de cobro efectiva fue el sábado 28 de febrero para quienes reciben el pago mínimo. Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 544.472 desde el tercer mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en marzo habrá una suba del 1% que se suma a las de meses anteriores. Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas. El esquema de pagos suele comenzar el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, como febrero es el mes con menos días del año, el inicio se adelantó del 31 de enero al 28 con tres jornadas de adelanto. De esta manera, como el calendario varía en su comienzo y la fecha oficial del esquema anterior fue el sábado 31 de enero, esta vez arrancó con un adelanto. El aporte solidario es un mecanismo establecido por la nueva reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados. La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados. Inicialmente, el descuento impactará en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes. De todas formas, el aporte solidario será relativo a los haberes percibidos. Por lo tanto, todos los descuentos estarán vinculados al valor de las jubilaciones. El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial La reforma jubilatoria de Santa Fe estableció los descuentos de la siguiente manera: Primer tramo: para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%.Segundo tramo: los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%.Tercer tramo: para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%.Cuarto tramo: además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%.Quinto tramo: los adultos mayores que perciban más de catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 6%. En Santa Fe, el acceso a la jubilación tiene condiciones específicas iguales para hombres y mujeres. Es importante conocer los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite con tiempo y evitar demoras.