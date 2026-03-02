Hace pocos días, movió su cargo y regresó con un ascenso al Ministerio de Economía, pero la movida se completó hoy. Federico Furiase, quien pasó de ser asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, a director del Banco Central, y ahora Secretario de Finanzas en lugar de Alejandro Lew es, paralelamente, el nuevo director de Aeropuertos Argentina 2000, la firma de Eduardo Eurnekián donde el Estado tiene el 15% y por eso tienen presencia en el directorio. Furiase, que tiene mandato hasta el 31 de diciembre de este año en AA2000, se convirtió en vocero técnico de las políticas monetarias y cambiarias desde su rol en el directorio del Banco Central. Su perfil técnico, la cercanía con Caputo y su participación activa en la comunicación de las políticas oficiales lo colocan como una figura relevante en el escenario económico actual. furi En entrevistas y declaraciones públicas, ha defendido el esquema de flotación cambiaria dentro de bandas implementado por el Gobierno y ha explicado que la macroeconomía argentina, según su diagnóstico, se encuentra en mejores fundamentos que en episodios previos de tensión. Siempre estuvo destacando la ausencia de emisión monetaria y la existencia de un superávit fiscal como pilares de estabilidad frente a presiones cambiarias. También ha enfatizado en diferentes oportunidades que el contexto electoral o “ruido político” puede generar movimientos en el tipo de cambio, pero sostuvo que las condiciones macroeconómicas actuales no deberían traducirse en impactos severos sobre precios o inflación. Furiase había sido antes director en Anker Latinoamérica (2021-2023), la consultora de Caputo, y en forma previa director en Eco Go Consultores (2017-2021), economista senior en Estudio Bein & Asociados (2008-2017) y analista en Federico Muñoz & Asociados (2008). Profesor titular en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en “Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada” en su modalidad tradicional y ejecutiva (Maestría en Finanzas y MicroMaster en Mercados de Capitales), “Matemática Financiera” (curso de ingreso de la Maestría en Finanzas) y “Finanzas Internacionales” (Maestría en Políticas Públicas). Desde 2016, es tutor en el Taller de Trabajo Final (Maestría en Finanzas). Anteriormente, fue profesor de “Introducción a los Mercados Financieros” en el Programa Capacitarte de la UBA.