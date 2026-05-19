Tras años de abandono, repavimentarán una ruta clave del país que conecta con uno de los destinos turísticos más lindos de la Patagonia.

La obra que se ejecuta sobre la Ruta Provincial 65, que conecta Ruta Nacional 40 con Villa Traful, Neuquén, registra un avance del 54,29%.

Se trata de una intervención estratégica en el marco de las políticas provinciales orientadas a fortalecer:

La infraestructura vial.

Potenciar el desarrollo turístico .

Mejorar la conectividad regional.

Potenciar la economía regional.

Renovarán una ruta clave del país

Las obras de la Ruta Provincial 65 se dividen en dos tramos: el primero, el actual que se llevan adelante tareas en los 34 kilómetros iniciales y el segundo, donde todavía resta licitarse los 24 kilómetros restantes.

En total, será un total de 58 kilómetros completamente asfaltados.

La Ruta Provincial 65, que es un corredor clave de 58 kilómetros que conecta Ruta Nacional 40 con uno de los destinos más buscados en el último tiempo, como lo es Villa Traful; tendrá tareas de:

Movimiento de suelos.

Ejecución de muros de gaviones.

Colocación de mallas reforzadas para la contención de contrataludes.

Construcción de sistemas tipo terramesh.

Se repavimentará los 58 kilómetros de la Ruta Provincial 65. Archivo.

Cabe destacar que los conductores que transiten por el sector deben hacerlo con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, debido a la presencia de maquinaria y desvíos provisorios en uno de los sectores clave de la Patagonia.

Qué dijeron las autoridades

Tanya Bertoldi, ministra de Infraestructura de Neuquén, recorrió los trabajos que se ejecutaron y en diálogo con el medio especializado El Constructor, señaló:

“Estamos ejecutando los primeros 34 kilómetros y antes de fin de año, en noviembre, vamos a estar licitando los 24 kilómetros restantes”.

Asimismo, la ministra indicó: “de esta manera vamos a consolidar la conexión sur que va desde la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta Nacional 237” e indicó que “esta ruta forma parte de nuestro Camino de la Fe”.