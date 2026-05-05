El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó la finalización de una obra clave sobre la Ruta Provincial 85, una traza estratégica para la producción y la conectividad del interior bonaerense. La intervención sobre la RP Nro. 85 apunta a mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y mejorar una de las carreteras con mayor influencia de la actividad agrícola-ganadera. Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, en el tramo que une la Ruta Nacional 33 con el límite del partido de Coronel Suárez, en Guaminí. En total, se intervinieron 23 kilómetros de traza. Se trata de un corredor por el que circulan más de 1.500 vehículos por día, lo que lo convierte en un punto clave para el traslado de producción y la conexión entre distintas localidades de la región. La obra, por su parte, se enmarca en un plan integral de obras en diferentes rutas de la provincia de Buenos Aires que tienen como objetivo mejorarlas en toda su estructura. La intervención incluyó la repavimentación completa del tramo, lo que permite renovar la calzada y mejorar su durabilidad frente al tránsito constante, especialmente de vehículos pesados. Además, se llevaron adelante obras complementarias clave para la seguridad vial, como la colocación de barandas de defensa vehicular, la construcción de dársenas y refugios para el transporte público, y la renovación del sistema de iluminación. También se realizó la señalización horizontal y vertical en toda la traza, junto con la repavimentación de la rotonda que conecta la RP 85 con la Ruta Provincial 60, mejorando la organización del tránsito en ese punto. En paralelo, el Gobierno provincial avanza con mejoras sobre la Ruta Provincial 11, donde se ejecutan tareas de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas en el partido de Magdalena. Estas obras también incluyen señalización, iluminación y nuevas dársenas para el transporte público. A su vez, continúa la transformación de esta ruta en autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita, con la construcción de una segunda calzada en un tramo de más de 70 kilómetros. Esta intervención beneficiará a más de 7.000 vehículos diarios, especialmente durante la temporada de verano, mejorando el acceso a la Costa Atlántica.