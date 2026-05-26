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Un grupo de argentinos tendrá un nuevo fin de semana largo desde el viernes 29 de mayo gracias a un feriado local que regirá en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue establecida por los aniversarios fundacionales de ambas ciudades y permitirá que muchos vecinos disfruten de tres jornadas consecutivas de descanso entre viernes, sábado y domingo.

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Qué localidades tendrán feriado el 29 de mayo y un nuevo descanso extra largo

El feriado alcanzará a los habitantes de:

  • Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado.
  • Villalonga, ubicada en el partido de Patagones.

Ambas localidades celebrarán su aniversario fundacional el jueves 29 de mayo, fecha en la que habrá cese de actividades en distintos sectores.

Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo
Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo

Como consecuencia, muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días entre viernes, sábado y domingo, especialmente quienes logren extender el descanso laboral.

Cómo funcionará el feriado para trabajadores públicos y privados

Según ocurre habitualmente en este tipo de jornadas conmemorativas locales, el feriado impactará principalmente en la administración pública y distintos servicios locales.

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En general:

  • Habrá cese de actividades en organismos públicos.
  • Algunas dependencias municipales permanecerán cerradas.
  • Para el sector privado, la jornada será no laborable optativa.
  • La decisión final dependerá de cada empleador.

Este tipo de feriados suelen implementarse por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales en distintas localidades del país.

Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo
Es oficial | Decretan feriado el próximo viernes 29 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo

Asimismo, y aunque no figuran dentro del calendario nacional oficial, los feriados locales permiten que miles de personas puedan acceder a descansos adicionales durante el año.

En muchos casos, estas fechas se combinan con fines de semana y terminan generando mini vacaciones o escapadas cortas para los vecinos de cada localidad.

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Uno por uno, cuáles son los próximos feriados en Argentina

Según está estipulado en el calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables, los próximos serán:

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.