Mezclar café usado con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cada vez más personas recurren a métodos caseros y sustentables para cuidar plantas, huertas y macetas sin utilizar productos químicos.

En ese contexto, una mezcla hecha con café usado y restos de ajo comenzó a ganar popularidad en jardinería doméstica por sus posibles beneficios sobre el suelo y la protección natural de las plantas.

La combinación se volvió tendencia por ser económica, fácil de preparar y por reutilizar residuos habituales de la cocina.

Por qué recomiendan mezclar café usado con ajo en las plantas

La combinación de café y ajo aprovecha propiedades naturales presentes en ambos elementos. Por un lado, las cáscaras y restos de ajo contienen compuestos sulfurados y minerales como calcio, potasio y azufre, asociados a efectos antimicrobianos y repelentes naturales.

Mezclar café usado con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cuando se incorporan al sustrato, ayudan a reducir la presencia de:

Hongos.

Hormigas.

Pulgones.

Larvas e insectos que afectan raíces y hojas.

El café usado, en tanto, conserva nutrientes importantes incluso después de ser preparado. Entre ellos aparecen nitrógeno, magnesio, fósforo y potasio, elementos que favorecen el desarrollo saludable de muchas plantas.

Además, esta mezcla comenzó a utilizarse como una alternativa ecológica frente a fertilizantes o repelentes industriales.

Cómo ayuda el café usado a la tierra y las plantas

Más allá de aportar nutrientes, el café usado también puede mejorar algunas condiciones del suelo. Su textura ayuda a evitar la compactación del sustrato y favorece una mejor aireación, algo fundamental para el crecimiento de las raíces.

Otro aspecto importante es que contribuye a conservar mejor la humedad, ayudando a mantener un equilibrio en el riego de macetas y huertas urbanas.

Mezclar café usado con ajo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Especialistas en jardinería también destacan que el café funciona como alimento para microorganismos beneficiosos que viven en la tierra y participan del equilibrio natural del suelo.

Sin embargo, recomiendan usarlo con moderación debido a su nivel de acidez, especialmente en plantas sensibles o en sustratos ya ácidos.

Cómo preparar la mezcla de café usado y ajo paso a paso

La preparación de este fertilizante casero es sencilla y puede hacerse con elementos que normalmente terminan en la basura.

Ingredientes

Restos o cáscaras de ajo.

Café usado previamente preparado.

Un recipiente o frasco.

Paso a paso

Dejar secar las cáscaras de ajo para evitar humedad y moho.

Triturar los restos hasta obtener pequeños fragmentos.

Utilizar café ya preparado, frío y ligeramente seco.

Mezclar ambos ingredientes en cantidades moderadas.

Incorporar la preparación directamente en la tierra o alrededor de las plantas.

Muchas personas aplican esta mezcla una o dos veces por semana como complemento orgánico para mejorar el estado general de macetas, jardines y huertas domésticas.