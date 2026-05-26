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Cada vez más personas recurren a métodos caseros y sustentables para cuidar plantas, huertas y macetas sin utilizar productos químicos.
En ese contexto, una mezcla hecha con café usado y restos de ajo comenzó a ganar popularidad en jardinería doméstica por sus posibles beneficios sobre el suelo y la protección natural de las plantas.
La combinación se volvió tendencia por ser económica, fácil de preparar y por reutilizar residuos habituales de la cocina.
Por qué recomiendan mezclar café usado con ajo en las plantas
La combinación de café y ajo aprovecha propiedades naturales presentes en ambos elementos. Por un lado, las cáscaras y restos de ajo contienen compuestos sulfurados y minerales como calcio, potasio y azufre, asociados a efectos antimicrobianos y repelentes naturales.
Cuando se incorporan al sustrato, ayudan a reducir la presencia de:
- Hongos.
- Hormigas.
- Pulgones.
- Larvas e insectos que afectan raíces y hojas.
El café usado, en tanto, conserva nutrientes importantes incluso después de ser preparado. Entre ellos aparecen nitrógeno, magnesio, fósforo y potasio, elementos que favorecen el desarrollo saludable de muchas plantas.
Además, esta mezcla comenzó a utilizarse como una alternativa ecológica frente a fertilizantes o repelentes industriales.
Cómo ayuda el café usado a la tierra y las plantas
Más allá de aportar nutrientes, el café usado también puede mejorar algunas condiciones del suelo. Su textura ayuda a evitar la compactación del sustrato y favorece una mejor aireación, algo fundamental para el crecimiento de las raíces.
Otro aspecto importante es que contribuye a conservar mejor la humedad, ayudando a mantener un equilibrio en el riego de macetas y huertas urbanas.
Especialistas en jardinería también destacan que el café funciona como alimento para microorganismos beneficiosos que viven en la tierra y participan del equilibrio natural del suelo.
Sin embargo, recomiendan usarlo con moderación debido a su nivel de acidez, especialmente en plantas sensibles o en sustratos ya ácidos.
Cómo preparar la mezcla de café usado y ajo paso a paso
La preparación de este fertilizante casero es sencilla y puede hacerse con elementos que normalmente terminan en la basura.
Ingredientes
- Restos o cáscaras de ajo.
- Café usado previamente preparado.
- Un recipiente o frasco.
Paso a paso
- Dejar secar las cáscaras de ajo para evitar humedad y moho.
- Triturar los restos hasta obtener pequeños fragmentos.
- Utilizar café ya preparado, frío y ligeramente seco.
- Mezclar ambos ingredientes en cantidades moderadas.
- Incorporar la preparación directamente en la tierra o alrededor de las plantas.
Muchas personas aplican esta mezcla una o dos veces por semana como complemento orgánico para mejorar el estado general de macetas, jardines y huertas domésticas.