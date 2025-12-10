Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

De acuerdo a un nuevo anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se vienen 72 horas seguidas de tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en gran parte del país. A la vez, hay alerta por posible caída de granizo en la región.

Los fenómenos climáticos ya se comenzaron a sentir durante este miércoles 10 de diciembre y hay muchas chances de que siga hasta el viernes. Se trata de la zona norte de Argentina, en la que también hay una ola de calor presente.

Alerta por lluvias y tormentas: a qué zonas afectará

Durante esta semana, las provincias del norte argentino enfrentará severas tormentas con alertas amarillas en diferentes áreas. Según informó el SMN, las jurisdicciones afectadas son:

Miércoles 10 : Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, norte de Río Negro

Jueves 11 : Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires

Viernes 12 : Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Misiones

Sábado 13: San Luis, Mendoza, sur de Neuquén, Buenos Aires, Santa Cruz.

¿Qué fenómenos se esperan durante estos días?

Según el reporte del SMN, los fenómenos climáticos indican que el área bajo alerta meteorológica amarilla “será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Asimismo, advierten que las lluvias podrían estar acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo”. También habrá ráfagas de viento que hasta 70 km/h con abundante caída de agua en cortos períodos.

Con respecto a los valores de precipitación acumulada serían de 20 a 50 mm, los cuales pueden ser superados de forma puntual.

