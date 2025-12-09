En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno climático que golpeará diversas provincias. La tormenta traerá varios días de lluvias y desde el organismo alertan por una posible caída de granizo.
Buenos Aires empezó el martes con intensas precipitaciones, tanto en la Ciudad como en el conurbano. Actualmente rige una alerta roja para CABA y partes de la provincia.
Cuándo llega la tormenta a Mendoza
El SMN informó que un fuerte fenómeno climático golpeará la provincia de Mendoza durante la media mañana del martes. Las tormentas golpearán tanto a la ciudad como a las provincias más alejadas al sur.
Se espera que las lluvias continúen por varios días hasta la mañana del jueves acompañadas por ráfagas de viento de hasta 41 kilómetros por hora. Además, rige una alerta por posible caída de granizo en la zona oeste en los alrededores de Punta de Vacas.
Las localidades afectadas por el mal clima son:
- General Alvear
- Malargue
- San Rafael
- Eugenio Bustos
- Tunuyán
- La Colonia
- Uspallata
Alerta por intensas tormentas en el norte de Argentina
El organismo también informó que un fuerte ciclón golpeará la provincia de Misiones y se extenderá hacia Corrientes y Entre ríos. Las precipitaciones podrían llegar a durar 72 horas y estar acompañadas con fuertes vientos.
Las zonas afectadas son:
- Posadas
- Apóstoles
- Oberá
- Eldorado
- Puerto Iguazú
- Bernardo de Irigoyen
Todas las provincias golpeadas por la tormenta
Además de Mendoza y Misiones, diversas provincias argentinas experimentan condiciones climáticas adversas. Según el pronóstico del tiempo, seguirá de la siguiente manera:
- San Luis: lluvias aisladas durante todo el martes hasta la noche.
- Neuquén: precipitaciones hasta la noche del miércoles
- Santa Rosa: fuertes lluvias hasta la mañana del jueves
- San Salvador de Jujuy: tormenta eléctrica hasta el miércoles a la noche
Rige una alerta roja en Buenos Aires
Tras el fin de semana largo, Buenos Aires amaneció con fuertes lluvias que golpean tanto la Ciudad como la provincia. La alerta roja rige desde las 08:40 y se espera que continúe por varias horas.
En este contexto, el Servicio Meteorológico dio a conocer el pronóstico del tiempo:
- Martes 9: tormentas durante toda la tarde con 25° de máxima.
- Miércoles 10: baja de la temperatura durante la mañana hasta los 19°, luego una máxima de 28°
- Jueves 11: cielo despejado y máxima de 31°
- Viernes 12: ola de calor con 33°
- Fin de semana: cielo despejado con altas temperaturas