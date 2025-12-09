El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno climático que golpeará diversas provincias. La tormenta traerá varios días de lluvias y desde el organismo alertan por una posible caída de granizo.

Buenos Aires empezó el martes con intensas precipitaciones, tanto en la Ciudad como en el conurbano. Actualmente rige una alerta roja para CABA y partes de la provincia.

Cuándo llega la tormenta a Mendoza

El SMN informó que un fuerte fenómeno climático golpeará la provincia de Mendoza durante la media mañana del martes. Las tormentas golpearán tanto a la ciudad como a las provincias más alejadas al sur.

Se espera que las lluvias continúen por varios días hasta la mañana del jueves acompañadas por ráfagas de viento de hasta 41 kilómetros por hora. Además, rige una alerta por posible caída de granizo en la zona oeste en los alrededores de Punta de Vacas.

Las localidades afectadas por el mal clima son:

General Alvear

Malargue

San Rafael

Eugenio Bustos

Tunuyán

La Colonia

Uspallata

Alerta por intensas tormentas en el norte de Argentina

El organismo también informó que un fuerte ciclón golpeará la provincia de Misiones y se extenderá hacia Corrientes y Entre ríos. Las precipitaciones podrían llegar a durar 72 horas y estar acompañadas con fuertes vientos.

Las zonas afectadas son:

Posadas

Apóstoles

Oberá

Eldorado

Puerto Iguazú

Bernardo de Irigoyen

Todas las provincias golpeadas por la tormenta

Además de Mendoza y Misiones, diversas provincias argentinas experimentan condiciones climáticas adversas. Según el pronóstico del tiempo, seguirá de la siguiente manera:

San Luis : lluvias aisladas durante todo el martes hasta la noche.

Neuquén : precipitaciones hasta la noche del miércoles

Santa Rosa : fuertes lluvias hasta la mañana del jueves

San Salvador de Jujuy: tormenta eléctrica hasta el miércoles a la noche

Rige una alerta roja en Buenos Aires

Tras el fin de semana largo, Buenos Aires amaneció con fuertes lluvias que golpean tanto la Ciudad como la provincia. La alerta roja rige desde las 08:40 y se espera que continúe por varias horas.

En este contexto, el Servicio Meteorológico dio a conocer el pronóstico del tiempo: