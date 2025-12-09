El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por el regreso del calor intenso en distintas regiones del país durante los próximos días. El aumento de las temperaturas comenzará a sentirse desde mitad de semana y alcanzará su punto máximo entre el jueves y el sábado, cuando varias provincias registrarán valores superiores a los 30°.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada más sofocante será el viernes, con una máxima prevista de 33° y cielo parcialmente nublado.

¿A qué provincias afectará la ola de calor?

Si bien el pronóstico detallado varía por región, el SMN anticipa condiciones de temperaturas elevadas, baja probabilidad de lluvias y jornadas con alto nivel de humedad para gran parte del centro y norte del país. Entre las provincias más afectadas se encuentran:

Buenos Aires (incluido AMBA)

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

La Pampa

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Corrientes y Misiones

Estas zonas suelen registrar aumentos bruscos de temperatura cuando se instala un sistema de alta presión, tal como anticipó el organismo meteorológico.

¿Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires?

El SMN ya adelantó el detalle día por día para la Ciudad y el Gran Buenos Aires:

Martes 9

Mínima: 20°

Máxima: 26°

Cielo nublado y posibles chaparrones aislados por la tarde (10% a 40%).

Ráfagas de hasta 50 km/h del sector este.

Miércoles 10

Mínima: 19°

Máxima: 28°

Cielo mayormente nublado con baja probabilidad de lluvia (10%).

Jueves 11

Mínima: 20°

Máxima: 31°

Cielo parcialmente nublado; 10% de probabilidades de lluvia por la tarde.

Viernes 12

Mínima: 20°

Máxima: 33°

Cielo parcialmente nublado y ambiente muy caluroso.

Sábado 13

Mínima: 22°

Máxima: 32°

Cielo parcialmente nublado; 10% de chances de lluvias aisladas.

Domingo 14

Mínima: 22°

Máxima: 32°

Cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias.

¿Por qué se produce esta ola de calor?

De acuerdo con los meteorólogos, el ascenso térmico está asociado a una masa de aire cálido que avanza desde el norte y se combina con baja circulación de vientos y escasa inestabilidad. Esto genera días con sensación térmica elevada, especialmente en áreas urbanas densas como el AMBA.

Recomendaciones del SMN para los días de calor extremo