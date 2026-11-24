El papel aluminio resistente puede utilizarse para conservar mejor los alimentos en el freezer.

El heavy duty aluminium foil (papel aluminio resistente) es un gran aliado al momento de llevar alimentos al freezer, como milanesas y hamburguesas, dado que puede ayudar a que se conserven en el tiempo de mejor manera.

En ese sentido, la Universidad Estatal de Kansas explica cómo aprovechar este material y de qué manera combinarlo con otras prácticas para congelar la comida y que puedan obtenerse buenos resultados.

Envolver hamburguesas y milanesas en papel aluminio: para qué sirve

De acuerdo con lo indicado por la institución, el papel aluminio permite crear una barrera resistente a la humedad, por lo que ayuda a proteger a los alimentos -como hamburguesas y milanesas- cuando se llevan al freezer para prolongar su vida útil.

Se aconseja usar siempre el resistente, que tiene menos posibilidades de quebrarse o de sufrir cualquier perforación durante su almacenamiento.

El papel aluminio resistente ayuda a conservar los alimentos en el freezer. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen generada con ChatGPT

Cómo se aconseja usar este papel aluminio para envolver hamburguesas y milanesas

La recomendación es utilizar este material como segunda capa de envoltorio, es decir, que primero la hamburguesa o milanesa debe estar en contacto con algún otro material apto para congelar como un film de plástico. No se aconseja utilizar papel aluminio liviano para esta tarea.

Materiales que no se recomiendan para guardar los alimentos en el freezer

Los expertos indican descartar el papel encerado, el envoltorio para pan o los cartones de leche, dado que no resisten el vapor de la humedad que se genera al estar dentro del freezer.

Como alternativa pueden utilizarse bolsas de plástico adecuadas para el freezer, donde los alimentos pueden introducirse y luego envolverse nuevamente en papel aluminio.

¿Se pueden volver a congelar alimentos que fueron descongelados?

La respuesta de la institución es sí, siempre y cuando la comida aún esté fría o contenga cristales de hielo y se haya mantenido a temperatura como máximo uno o dos días después de que se descongelaron en primer lugar.