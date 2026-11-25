Sancionaron a la influencer que hacía trompos con su camioneta en Pinamar: no podrá volver a conducir hasta 2099.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Lara Magalí Rapallo, de 20 años, luego de que se viralizaran imágenes en las que realizaba maniobras peligrosas con una camioneta en el balneario La Frontera, en Pinamar. La medida se extenderá hasta 2099 y se tomó después de que las autoridades determinaran que la conductora puso en riesgo a quienes viajaban en el vehículo y a otras personas presentes en el lugar.

El episodio también derivó en el secuestro de la camioneta y en una investigación judicial por una presunta infracción al Código Penal. La joven, oriunda de Pilar y conocida en redes sociales como “Naotzumi”, publicó posteriormente un mensaje en Instagram en el que negó haber estado detenida

Inhabilitaron a conducir a la influencer hasta 2099

El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó preventivamente hasta 2099 a Rapallo por realizar maniobras peligrosas con una camioneta en el balneario La Frontera, en Pinamar. La cartera a cargo de Martín Marinucci intervino tras la difusión de las maniobras realizadas en la zona de La Olla, donde Rapallo, oriunda de Pilar y conocida como “Naotzumi” en plataformas digitales, conducía una camioneta RAM 1500 Laramie rosa.

Según la información oficial, la joven manejaba el vehículo con cuatro personas paradas a los costados cuando comenzó a hacer trompos en las dunas, lo que puso en riesgo su seguridad, la de quienes iban a bordo y la del resto de los presentes en el balneario. Ante la gravedad del episodio, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.

Qué pasó con la camioneta y cuál fue la respuesta de la joven en redes sociales

Además, la Policía bonaerense secuestró la camioneta, mientras que la causa quedó a cargo de la UFID N.° 4 de Pinamar, de Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, de Leopoldo Mancinelli, por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, el cual penaliza la creación de un peligro para la vida o la integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza no autorizadas con vehículos con motor.

Luego de su liberación la joven, con más de 80 mil seguidores en sus redes sociales, publicó una historia en Instagram en la que expuso que la imagen de su arresto es Inteligencia Artificial: “Gente no estuve detenida, la foto es IA obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias”

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, se hizo eco del caso y se expresó en su cuenta de X: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”