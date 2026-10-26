Una guía oficial detalla los pasos clave para realizar el mantenimiento del freezer

Mantener el freezer en óptimas condiciones resulta fundamental para conservar los alimentos y optimizar el consumo de energía. Con el tiempo, la acumulación de hielo reduce el espacio de almacenamiento y la eficiencia del aparato.

Ante esta situación, una guía oficial de la marca Whirlpool detalla los pasos necesarios para realizar el procedimiento de forma segura, destacando el uso de agua caliente como método para acelerar el proceso sin dañar el equipo.

Cómo descongelar el freezer con agua caliente, paso a paso

Una vez que el aparato se encuentra preparado, es necesario desconectarlo de la red eléctrica y seguir una serie de instancias ordenadas para vaciar el equipo, drenar el agua y completar la limpieza general:

Preparación previa: girar el selector de temperatura a la posición más fría unas seis horas antes y retirar todos los alimentos para envolverlos en periódico y mantas o guardarlos en una nevera portátil.

Desconexión y drenaje: desenchufar el freezer, retirar la tapa exterior del desagüe, quitar el tapón de goma del fondo interior y girar el conducto con la flecha hacia abajo colocando una bandeja recolectora por debajo.

Fusión y limpieza: mantener la tapa abierta, colocar un recipiente con agua caliente en el interior para que el vapor derrita el hielo y, una vez libre de escarcha, limpiar el interior y las juntas con un paño suave, detergente neutro y agua tibia antes de volver a enchufarlo.

Mantener el freezer en óptimas condiciones resulta fundamental para conservar los alimentos y optimizar el consumo de energía. Imagen ilustrada con Gemini

Cada cuánto hay que limpiar el freezer y qué consecuencias trae no hacerlo

Los fabricantes recomiendan descongelar y limpiar el aparato al menos una vez al año, o bien de manera más frecuente en zonas que presentan altos niveles de humedad.

El indicador principal para realizar esta tarea es la acumulación de una capa de escarcha que supere los seis milímetros de grosor.

Realizar este mantenimiento de forma regular es fundamental porque la acumulación excesiva de hielo obstruye el flujo de aire y reduce el rendimiento del electrodoméstico.

Además, mantener el freezer libre de escarcha mejora la eficiencia energética, disminuye el consumo eléctrico, optimiza el espacio de almacenamiento y facilita el acceso organizado a los alimentos .

Consejos de seguridad y advertencias para evitar daños

El uso de un recipiente con agua caliente dentro del equipo permite ablandar los bloques adheridos y retirarlos con mayor facilidad.

Para raspar suavemente los trozos de hielo ablandados se puede emplear una espátula de plástico o de madera, evitando siempre forzar las zonas resistentes o aplicar elementos filosos.