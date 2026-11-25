Sancionan a los vecinos que poden árboles y dejen las ramas en la vereda.

Las personas que viven en la Provincia de Buenos Aires no pueden podar los árboles que estén situados en las veredas y tampoco pueden colocar las ramas en la vía pública.

La Ley Provincial 12.276 establece restricciones para proteger el arbolado público y contempla sanciones para quienes intervengan sobre los ejemplares sin una autorización.

A su vez, dejar ramas, troncos y restos de poda acumulados en las veredas puede generar inconvenientes para los peatones y provocar obstrucciones en las veredas. Estas situaciones también pueden derivar en sanciones, de acuerdo con las normas que establece cada municipio.

Qué dice la Ley 12.276 sobre podar los árboles de las veredas

La Ley Provincial 12.276, sancionada en 1999, establece un régimen de protección para los árboles y arbustos ubicados en espacios públicos de la provincia de Buenos Aires.

En su artículo 3, la normativa prohíbe la extracción, poda, tala y cualquier acción que pueda provocar daños en los ejemplares del arbolado público.

La legislación también considera acciones perjudiciales la poda de raíces, las heridas, la aplicación de sustancias tóxicas, las quemaduras por fuego y la fijación de elementos extraños, como clavos y carteles, cuando puedan alterar el desarrollo normal de los árboles o provocar su muerte.

De esta manera, los vecinos no pueden intervenir libremente sobre los ejemplares ubicados en las veredas, incluso cuando se encuentren frente a sus propias viviendas.

Quién controla la poda de árboles en la provincia de Buenos Aires

Poda de árboles Magnific

El artículo 4 de la Ley 12.276 establece un esquema de responsabilidades compartidas entre la Provincia y los municipios.

El control y la fiscalización general corresponden al Ministerio de Asuntos Agrarios. No obstante, los municipios funcionan como brazos ejecutores mediante un área específica encargada de gestionar las intervenciones sobre el arbolado público de cada jurisdicción.

Por eso, quienes necesiten podar o extraer un árbol de la vereda deben presentar una solicitud ante el municipio correspondiente y esperar la evaluación y autorización de las autoridades competentes.

En qué casos se puede autorizar la poda o extracción de un árbol

El artículo 5 de la Ley 12.276 contempla distintas situaciones en las que puede justificarse una solicitud de poda o erradicación de ejemplares del arbolado público.

Entre ellas se encuentran:

Cuando el árbol presenta un estado de decrepitud o deterioro irreversible.

Si cumplió su ciclo biológico.

Cuando, debido a su deterioro, existe riesgo de caída o desprendimiento de ramas que puedan ocasionar daños.

Si se trata de especies que no son aptas para el arbolado público urbano.

Cuando interfiere con obras de apertura o ensanchamiento de calles.

Si su inclinación amenaza con provocar su caída o genera inconvenientes para el tránsito peatonal o vehicular.

Cuando está fuera de línea con el resto del arbolado.

Si sufrió mutilaciones voluntarias o accidentales que impiden su recuperación.

Cuando obstaculiza la prestación de un servicio público.

La existencia de alguna de estas circunstancias no habilita automáticamente al frentista a realizar los trabajos por su cuenta. La solicitud debe tramitarse ante las autoridades correspondientes, conforme al Decreto Reglamentario 2386/2003.

Cómo se aplican las multas por podar árboles sin autorización: el ejemplo de General Villegas

La aplicación de sanciones por podar, talar o dañar árboles del arbolado público sin autorización depende de las normas vigentes en cada municipio bonaerense. Por eso, los montos de las multas y los procedimientos para determinar las infracciones pueden variar según la jurisdicción.

Un ejemplo es el municipio de General Villegas, donde la Ordenanza 6322/22 establece sanciones económicas para quienes intervengan sobre ejemplares del arbolado público sin contar con la autorización correspondiente.

Según su artículo 39, las multas van de 100 a 200 Unidades Fijas (UF) para quienes dañen, poden, eliminen o mutilen árboles sin autorización. En el caso de los ejemplares inscriptos en el Registro de Árboles Históricos y Notables, las sanciones pueden alcanzar entre 500 y 1.000 UF.

Además, el artículo 40 establece que el cumplimiento de la sanción económica no exime al infractor de entregar los ejemplares en concepto de reposición.

Qué pasa si dejan ramas y restos de poda acumulados en las veredas

La acumulación de ramas, hojas y otros residuos vegetales sobre las veredas también puede generar sanciones, aunque su regulación depende de las disposiciones de cada municipio.

Por ejemplo, en La Matanza, el Decreto 1031/2020 prohíbe depositar o quemar sobre la vía pública los restos de poda de árboles, plantas y arbustos provenientes de propiedades privadas.

La disposición establece que estos residuos deben retirarse mediante los medios autorizados por el municipio.

Por lo tanto, además de solicitar autorización antes de intervenir sobre el arbolado público, los vecinos deben respetar las disposiciones locales para retirar y disponer correctamente los restos vegetales.