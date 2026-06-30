Uno de los trámites más requeridos por los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la solicitud de la Certificación Negativa, un comprobante que deja constancia de que una persona no registra determinadas prestaciones, ingresos o aportes en el período consultado.

La frecuencia con la que se expide este documento está relacionada con su utilidad: sirve para acreditar la situación previsional, laboral o social de una persona ante distintos organismos o instituciones.

Aquellos beneficiarios que deban acceder a la Certificación Negativa en julio, necesitarán tomar nota de los siguientes detalles.

Quiénes deben sacar la Certificación Negativa de ANSES en julio

La Certificación Negativa de la ANSES puede ser necesaria para quienes deban demostrar que no figuran como trabajadores en relación de dependencia, autónomos, monotributistas o personal de casas particulares.

También puede ser requerida a personas que necesiten acreditar que no cobran prestaciones de ANSES, tales como:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Asignaciones Familiares

Progresar

Prestación por Desempleo.

La Certificación Negativa es un comprobante que deja constancia de que una persona no registra determinadas prestaciones, ingresos o aportes en el período consultado. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

Además, el comprobante puede servir para quienes necesiten demostrar que no tienen iniciada una prestación previsional nacional ni perciben jubilaciones o pensiones vigentes al momento de la solicitud.

Qué información muestra la Certificación Negativa de ANSES

El comprobante informa si la persona no registra declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

También deja constancia de que no existen declaraciones juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino, tanto para trabajadores activos como pasivos.

Además, detalla si no hay transferencias registradas como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

Entre los datos que también verifica la Certificación Negativa se encuentran:

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.

Cobro de Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de AUH o Asignación por Embarazo.

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de Progresar.

Inicio de una prestación previsional nacional.

Cobro de prestaciones previsionales vigentes.

Registro de obra social.

Certificación Negativa ANSES: cuánto tiempo tiene de validez

La Certificación Negativa obtenida desde la web de ANSES tiene una validez de 30 días. Durante ese período, el comprobante puede utilizarse para acreditar la situación del titular sin necesidad de hacer una nueva solicitud.

Una vez vencido ese plazo, deberá generarse nuevamente desde los canales habilitados por el organismo.

Cómo sacar la Certificación Negativa desde mi ANSES

ANSES permite obtener la Certificación Negativa de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina, a través del siguiente enlace

El comprobante emitido por la web no requiere sello ni firma de un agente del organismo, por lo que puede presentarse directamente una vez descargado.

El trámite también puede realizarse desde la app mi ANSES, una alternativa disponible para quienes prefieran gestionarlo desde el celular.