Noruega logró una importante victoria de 2-1 contra Costa de Marfil en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el estadio de Dallas. Los goles que aseguraron el triunfo noruego fueron obra de Antonio Nusa al minuto 38 y de Erling Haaland al minuto 85. Por su parte, Costa de Marfil respondió con un gol de Amad Diallo en el minuto 73.

El mayor destaque del encuentro fue el delantero Erling Haaland, quien no solo anotó un gol, sino que también realizó 4 disparos a puerta y entregó 11 asistencias. Su actuación fue fundamental para que Noruega avanzara a la siguiente fase del torneo.

Defensivamente, Kristoffer Ajer también brilló al recuperar 3 balones y despejar 11 ocasiones de peligro, mostrando una sólida contribución a la defensa noruega.

La selección de Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, utilizó una alineación 4-3-3 con Yahia Fofana en el arco; Guela Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Christ Inao Oulaï en el medio, y Nicolas Pépé, Ange Bonny y Yan Diomande en el ataque.

Por su parte, los noruegos, bajo la dirección de Stale Solbakken, también optaron por un 4-3-3, con Orjan Nyland en la portería; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Wolfe en la defensa; Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard en mediocampo; y en la delantera Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

El árbitro del encuentro fue Jesús Valenzuela Sáez, quien llevó el control del partido de manera efectiva.

Con este resultado, Noruega asegura su clasificación a los Octavos de Final del Mundial.

Entradas y cambios en Costa de Marfil

Cambios en Noruega

Amonestados en Noruega: