La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo ajuste por movilidad para jubilados y pensionados, mientras que el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario que complementa los ingresos de los sectores más vulnerables.

A esto se suma un factor que impactará en la organización del mes: el calendario de pagos se verá modificado por el fin de semana largo del 9 de julio, en el marco del Día de la Independencia.

A continuación, un repaso sobre cuánto se cobrará, quiénes obtienen el pago extra y cómo quedarán reprogramadas las fechas de cobro.

Cuánto sube la jubilación mínima y cuál es el nuevo bono extraordinario

El aumento de julio quedó fijado en 2,1%, en línea con la inflación de mayo medida por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $411.787,67.

Pero el dato más relevante para los sectores de menores ingresos es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, ratificado a través del Decreto 532/2026.

Gracias a este refuerzo, ningún jubilado que cobre el haber mínimo percibirá menos de $481.787,67 durante julio. En el otro extremo, el haber máximo del sistema rondará los $2.770.941.

ANSES: aumenta la jubilación mínima en julio 2026 y se mantiene el bono de $70.000. Fuente: Shutterstock

Quiénes cobran el bono de 70.000 pesos y qué pasa con las pensiones

El bono no es exclusivo de los jubilados del régimen general. También alcanza a otros beneficios que paga el organismo: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que llegará a $399.430,13; las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que sumarán $358.251,36; y las pensiones para madres de siete hijos o más, equiparadas al valor de la mínima ($481.787,67).

El monto completo del bono se destina a quienes cobran el haber mínimo, mientras que los beneficiarios con ingresos algo superiores pueden recibir un complemento proporcional, de manera que nadie quede por debajo del piso fijado por el organismo público.

Calendario de pagos de julio: el feriado del 9 cambiará las fechas

El cronograma arranca el miércoles 8 de julio, pero se interrumpe por el feriado del 9 de julio y el fin de semana largo que se extiende hasta el domingo 12. Para quienes cobran el haber mínimo, el pago continúa según la terminación del DNI: 0 y 1 el 8 de julio; 2 el 13; 3 el 14; 4 el 15; 5 el 16; 6 el 17; 7 el 20; 8 el 21; y 9 el 22 de julio.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobran en una segunda etapa: DNI 0 y 1 el 23 de julio; 2 y 3 el 24; 4 y 5 el 27; 6 y 7 el 28; y 8 y 9 el 29 de julio.