Al cierre de los mercados de este martes, 30 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.495. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,33% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica que ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un incremento en la demanda y una posible incertidumbre económica que impulsa a los ciudadanos a refugiarse en la divisa estadounidense.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

En la última semana, la volatilidad del dólar blue fue del 10.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.94%.

Precio del dólar de este martes, 30 de junio de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: