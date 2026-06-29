El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso dirigido a toda la población por el avance de una “surada” que provocará vientos de hasta 70 km/h en distintos puntos del territorio azteca.

En el marco de esta alerta, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó a su vez la llegada de tormentas eléctricas cargadas de granizo que generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias fuertes en distintos puntos de la República Mexicana.

Las ráfagas de viento llegarán a los 70 km/h en todas estas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó a todos los habitantes de la República Mexicana el estado del tiempo a partir del martes 30 de junio, fecha en la que podrían registrarse fuertes rachas de vientos durante toda la jornada.

El pronóstico de precipitación total acumulada vigente hasta el 3 de julio. (Foto: Archivo)

Desde el organismo gubernamental detallaron que se producirá viento de componente sur (surada) en varios estados del país, entre ellos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Baja California

Sonora

Chihuahua

Oaxaca (istmo)

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

Baja California Sur

Sinaloa

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Quintana Roo.

Alerta por lluvias intensas durante las próximas

Durante el período del pronóstico que estará vigente partir del martes 30 de junio y durante las próximas 96 horas, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el interior del territorio nacional, se combinarán con la onda tropical núm. 13 en el sur y occidente del país, una línea seca en la frontera norte de México, además de inestabilidad atmosférica.

Estos sistemas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país; así como lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua y Durango.

Martes 30 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Coahuila (oeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Zacatecas (oeste y sur), Sinaloa (noreste, este y sureste), Nayarit (norte y este), Michoacán (norte y este), Guerrero (centro), San Luis Potosí (suroeste), Aguascalientes, Guanajuato (norte y centro), Querétaro, Hidalgo (oeste), Estado de México (norte y oeste), Chiapas (centro y este), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 01 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (sur) y Chiapas (centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (sur y suroeste) Durango (noroeste y norte), Sinaloa (noreste y este), Puebla (sureste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Tabasco (oeste) y Yucatán (oeste y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (noroeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (norte), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (oeste), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (suroeste y norte) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León.

Jueves 2 de julio