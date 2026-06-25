Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará durante las próximas horas los últimos pagos a jubilados y pensionados de la Argentina que aún no hayan cobrado durante el corriente mes sus haberes.

Entre las asignaciones que se entregarán figura la del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como “aguinaldo”, que se liquidará el 25, 26 y 29 de junio a todos aquellos beneficiarios cuyos DNIs terminen con un número en particular.

Los últimos jubilados y pensionados que cobrarán el aguinaldo en junio

El calendario pagos que difunde la ANSES a comienzos de cada mes para los beneficiarios, sigue un esquema de dispersión de recursos basado en la terminación del DNI de cada uno de ellos. En este sentido, quienes aún restan cobrar son los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán a fines de junio. (Foto: Archivo)

Para todos ellos, se contempla no sólo el pago mensual correspondiente sino también la entrega del medio aguinaldo.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo?

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Cuánto dinero cobraron los jubilados en junio con aumento, bono y aguinaldo

Durante junio, la jubilación mínima se ubicó en $403.317,99 luego de la actualización del 2,58% aplicada por movilidad. A ese importe se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, destinado a los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional.

También se suma la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Para quienes perciben la mínima, el medio aguinaldo equivale a $201.659.

Así, los jubilados que cobran el haber mínimo alcanzan en junio un ingreso bruto total de $674.976,99, al contemplar el haber mensual, el refuerzo y el SAC.

Cuánto cobran PUAM, Pensiones No Contributivas y jubilados que superen la máxima con aguinaldo

El organismo previsional también detalló los montos correspondientes a otros grupos incluidos en el esquema de pagos de junio.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán un total de $553.981,59, cifra que contempla el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Por su parte, quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $493.483,89, incluidos los adicionales previstos para este mes.

En el caso de los jubilados con ingresos superiores a la mínima, el monto del aguinaldo será más alto, ya que se calcula en función del haber correspondiente. La jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,17, por lo que el medio aguinaldo asciende a $1.356.974, lo que dará lugar a acreditaciones significativamente superiores durante junio.