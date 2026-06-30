Nicolás Pino anticipó un “cosechón” de soja y explicó por qué se disparó el precio de la carne

La Exposición Rural de Palermo llega este año con una expectativa clara en el plano económico: generar operaciones por alrededor de u$s 1000 millones durante los 10 días que durará la muestra, entre el 16 y el 26 de julio, y que concentrará buena parte de la actividad comercial del agro.

La cifra representa un crecimiento de más del 40% respecto de la edición anterior, cuando los negocios alcanzaron los u$s 700 millones. El monto cobra relevancia si se considera que equivale a más de un tercio de los u$s 2677 millones que el complejo agroexportador liquidó en mayo.

El volumen proyectado se apoya, principalmente, en la actividad ganadera que se concentrará en el predio. Según la organización, el principal motor de los negocios serán los remates (43) con la venta de más de 220.000 cabezas de hacienda durante los días que dure la exposición .

En segundo lugar se ubicarán las operaciones comerciales entre empresas -que incluyen maquinaria, insumos, genética y servicios vinculados al agro-, mientras que las rondas de negocios internacionales aparecen en tercer orden. La puesta en marcha de toda esa estructura le demanda a la Sociedad Rural Argentina (SRA) una inversión cercana a los u$s 5 millones.

Este año habrá 10% más animales que en la edición anterior, es decir casi 2600 animales de diferentes razas y especies. La sociedad espera además una convocatoria récord en materia comercial. Toda la superficie destinada a empresas ya fue comercializada: los más de 17.000 metros cuadrados de stands fueron ocupados por unas 400 firmas.

Nicolás Pino, presidente de la SRA

Entre las actividades previstas, la exposición va a llevar adelante la ronda internacional de negocios para que empresas argentinas mantengan reuniones con importadores, distribuidores y cadenas de supermercados del exterior para presentar su oferta de productos y explorar oportunidades de exportación.

También va a contar con rondas internacionales de genética, concurso de novillos y un centro de financiamiento para el agro para que entidades financieras faciliten el acceso al crédito a productores del país.

“Esta Argentina nueva que se viene y que estamos transitando va a necesitar de muchos más brazos para que el país se ponga a rondar. Eso no lo va a hacer solamente el campo, ahora van a estar la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos sectores que están empezando a moverse y que van a colaborar para que no nos caiga siempre al hombro toda la responsabilidad ”, dijo Nicolás Pino, presidente de la SRA durante la conferencia de prensa de lanzamiento de la exposición.

De tal modo, remarcó que “tan convencidos estamos de eso” que este año se sentaron con las autoridades de YPF para “vincular al campo con una de las empresas más importantes de hidrocarburos de la Argentina”. Es que, por primera vez en su historia, tendrá a la petrolera estatal como auspiciante principal. Además, adelantó, el presidente Javier Milei participará del acto inaugural.