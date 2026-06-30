La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.49 en la sesión de cierre de mercados del martes, 30 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.13% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.45 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó ligeramente en la última semana (-0.35%) y acumula un descenso más marcado en el último año (-6.73%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días predominó una tendencia alcista: hubo 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, con correcciones puntuales a mitad y hacia el final y un cierre en alza que sugiere impulso positivo pese a ligera volatilidad.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar ha sido del 7.8232%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.5798%.

La cotización del Dólar hoy se presenta con una tendencia positiva, marcando un aumento de 1 en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Dicha tendencia puede ser interpretada como un indicativo de mayor confianza en la economía, lo que podría atraer inversiones en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.