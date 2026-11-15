La situación en Remedios de Escalada comenzó a normalizarse de manera gradual después de la explosión de un caño maestro de gas que dejó un muerto, 30 heridos y graves daños materiales. Mientras algunos vecinos comenzaron a regresar a sus viviendas, las autoridades mantienen restringido el acceso al epicentro y avanzan con los trabajos para restablecer los servicios públicos.

Uno de los principales focos de preocupación es el suministro de gas. MetroGAS informó que comenzó a restituir el servicio bajo estrictas condiciones de seguridad en gran parte de la zona céntrica de la localidad, en coordinación con las autoridades municipales. Sin embargo, la normalización en las inmediaciones del lugar de la explosión dependerá de las autorizaciones correspondientes.

Comunicado de MetroGAS sobre la situación MetroGAS

En paralelo, vecinos de distintos sectores de Lanús denunciaron que todavía perciben olor a gas y realizaron numerosos llamados a las líneas de emergencia. Tanto la empresa como el Municipio aseguraron que las verificaciones realizadas hasta el momento no detectaron nuevas fugas vinculadas con el siniestro.

Según MetroGAS, las consultas se duplicaron respecto de un fin de semana habitual y se registraron algunos inconvenientes puntuales que fueron atendidos.

Qué medidas anunció el Municipio de Lanús para los damnificados

El intendente Julián Álvarez mantuvo una reunión con los vecinos afectados y anunció un paquete de medidas para asistir a quienes sufrieron las consecuencias del estallido. Entre ellas, una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las familias damnificadas y la eximición de tasas municipales para los comercios del centro comercial.

Vecinos y vecinas,



Lanús Gobierno actualiza la información y medidas adoptadas al momento en relación al siniestro de Remedios de Escalada.



* Respecto a la investigación sobre lo sucedido, queremos dejar en claro que el Municipio de Lanús se presentará como querellante en la… pic.twitter.com/9mLHOGMCpV — Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) November 15, 2026

Además, el gobierno local enviará un proyecto a la Legislatura bonaerense para eximir a los residentes de la zona afectada del pago de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y las Patentes. También prevé avanzar con la reparación del edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494 y la reconstrucción del centro comercial.

En cuanto a la investigación, el Municipio anunció que se presentará como querellante en la causa judicial y cuestionó el accionar de la distribuidora. “Es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS”, sostuvo en un comunicado. La empresa, por su parte, no hizo comentarios sobre esa acusación.

Cómo sigue el regreso de los vecinos a sus casas

El acceso al sector más afectado continúa restringido mientras se realizan los peritajes correspondientes. Según informó el Municipio, las tareas podrían extenderse hasta el próximo viernes y las obras de demolición en la esquina donde ocurrió la explosión comenzarán cuando la Justicia lo autorice.

Los residentes que viven fuera del perímetro restringido ya pueden regresar a sus hogares y las instituciones de esa zona tienen previsto retomar sus actividades. Edesur y MetroGAS, en tanto, continúan trabajando para restablecer progresivamente los servicios públicos en las inmediaciones.

Pese a los avances, el temor y la indignación siguen presentes entre los vecinos. Durante el fin de semana, una multitud se concentró sobre la avenida Hipólito Yrigoyen para reclamar justicia e identificar a los responsables. Con pancartas y consignas contra los empresarios vinculados a MetroGAS, los manifestantes exigieron respuestas y garantías para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia.