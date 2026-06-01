Aunque la jubilación parezca lejana para muchos trabajadores, especialistas en seguridad social advierten que existe una consulta que conviene realizar mucho antes de alcanzar la edad de retiro. Se trata de la verificación del historial laboral, un registro clave que permite comprobar si todos los aportes previsionales fueron incorporados correctamente al sistema.

Detectar errores a tiempo puede evitar inconvenientes futuros, reclamos administrativos y demoras cuando llegue el momento de iniciar el trámite jubilatorio ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Qué información contiene el historial laboral

El historial laboral reúne todos los aportes previsionales registrados a nombre de una persona durante su vida laboral.

En este documento figuran los empleadores para los que trabajó el contribuyente, los períodos declarados, los aportes realizados y, en caso de corresponder, la actividad como trabajador autónomo.

La información se encuentra organizada cronológicamente y permite corroborar si los años trabajados fueron incorporados correctamente dentro del sistema previsional.

Por este motivo, los especialistas recomiendan revisar periódicamente estos datos y conservar la documentación respaldatoria de cada empleo.

Cómo consultar los aportes registrados en ANSES

Actualmente, cualquier trabajador puede acceder a esta información de forma gratuita a través de los canales habilitados por ANSES.

Especialistas recomiendan revisar periódicamente los aportes registrados en ANSES para detectar errores y evitar inconvenientes al momento de iniciar la jubilación.

La consulta puede realizarse mediante la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, es posible visualizar:

Empleadores registrados.

Períodos trabajados.

Años y meses con aportes.

Actividad como autónomo.

Información previsional asociada al historial laboral.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial también pueden acercarse a una oficina del organismo con su DNI para solicitar una impresión completa de sus antecedentes laborales.

El documento que conviene guardar al cambiar de trabajo

Los expertos también aconsejan solicitar la certificación de servicios cada vez que finaliza una relación laboral.

Este documento constituye una prueba fundamental en caso de que aparezcan diferencias o períodos faltantes dentro de los registros previsionales.

La certificación permite acreditar fechas de ingreso y egreso, funciones desempeñadas y aportes efectuados durante la relación laboral.

Qué hacer si faltan aportes en el sistema

Si al revisar el historial aparecen meses o años sin registrar, el trabajador puede iniciar un reclamo ante ANSES presentando documentación que demuestre la existencia del vínculo laboral.

Entre los documentos que pueden servir como respaldo se encuentran:

Certificación de servicios emitida por el empleador.

Recibos de sueldo firmados.

Contratos laborales.

Telegramas y cartas documento.

Libretas de trabajo.

Comprobantes de afiliación sindical.

Credenciales o registros de obra social.

La documentación será evaluada por las áreas correspondientes para determinar si esos períodos pueden incorporarse al historial previsional.

Por qué recomiendan revisar el historial laboral cuanto antes

Los especialistas coinciden en que controlar periódicamente los aportes permite detectar inconsistencias cuando todavía existen herramientas para corregirlas.

Esperar hasta el momento de iniciar la jubilación puede complicar la búsqueda de documentación, dificultar la acreditación de años trabajados y extender los tiempos de resolución del expediente.

Por eso, verificar el historial laboral se transformó en una de las recomendaciones más importantes para trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas que buscan evitar sorpresas al momento de acceder a una jubilación.