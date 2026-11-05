Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia pueden acceder durante noviembre de 2026 a la Prestación por Desempleo de ANSES, una asistencia económica cuyo importe puede llegar a $ 398.800.

El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula en función del salario que cobraban antes de quedar desvinculados y está sujeto a los límites establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Para solicitarlo, es necesario cumplir con determinados requisitos de aportes y presentar documentación que justifique el fin de la relación laboral.

Quiénes pueden cobrar hasta $398.800 de ANSES por desempleo

La prestación está destinada a trabajadores del sector privado que estaban registrados y perdieron su empleo por circunstancias contempladas en la normativa. Entre los motivos que permiten iniciar el trámite se encuentran los siguientes.

Despido sin justa causa.

Finalización de un contrato de trabajo a plazo fijo.

Quiebra o cierre de la empresa.

Desvinculación laboral por causas justificadas, cuando corresponda.

Además de acreditar el motivo por el que terminó el vínculo laboral, ANSES exige un período mínimo de aportes. Para los trabajadores permanentes, se deben demostrar al menos seis meses de contribuciones durante los tres años anteriores al despido.

Billetes de $ 20.000 y una oficina de ANSES.

En el caso de quienes trabajaban de manera eventual o por temporada, se requiere haber trabajado al menos 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el último año.

¿Cómo se calcula el monto?

El monto se calcula tomando el 75% de la mejor remuneración neta mensual que recibió el trabajador durante los seis meses previos al despido. Para noviembre, los valores establecidos son los siguientes.

Monto mínimo: $ 199.400.

Monto máximo: $398.800.

Por este motivo, alcanzar el tope depende del salario que percibía cada persona y de los límites vigentes para la prestación.

Qué documentos hay que presentar para solicitar el beneficio

Antes de comenzar la gestión, los interesados deben reunir los comprobantes que permitan verificar su identidad y demostrar cómo finalizó el contrato laboral. La documentación requerida puede variar según el motivo de la desvinculación.

Entre los principales documentos se encuentran los siguientes.

DNI original y copia.

Telegrama de despido o carta documento.

Nota de despido con firma certificada del empleador, cuando corresponda.

Contrato de trabajo vencido, si terminó un vínculo a plazo fijo.

Documentación judicial o laboral que acredite la quiebra o el cierre de la empresa.

Telegramas de intimación y desvinculación, cuando se invoquen causas justificadas.

ANSES también puede requerir otros comprobantes de acuerdo con las características de cada situación.

Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES

La solicitud puede realizarse de manera virtual, sin necesidad de concurrir inicialmente a una oficina del organismo. Para comenzar la gestión, se debe ingresar al sitio oficial de ANSES y seguir estos pasos.

Entrar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Acceder a la opción de Atención Virtual. Seleccionar el trámite correspondiente a la Prestación por Desempleo. Completar los datos solicitados y adjuntar los documentos que acrediten el fin de la relación laboral. Enviar la solicitud y conservar la constancia para consultar su seguimiento.

Un dato importante es que el plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles desde la fecha del cese laboral. Si la presentación se realiza después de ese período, ANSES puede descontar días de prestación por el tiempo transcurrido.