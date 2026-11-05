El Día del Bancario se celebrará el viernes 6 de noviembre de 2026 y tendrá un impacto en la atención presencial de las entidades financieras de todo el país.

Además, los trabajadores comprendidos en el convenio del sector recibirán una gratificación extraordinaria cuyo monto mínimo fue fijado en $ 2.275.519,25.

La fecha de acreditación tiene un plazo establecido por la Asociación Bancaria: el pago deberá realizarse como máximo el 6 de noviembre. Las entidades pueden adelantarlo e incluirlo en sus cronogramas habituales de liquidación.

Día del Bancario 2026: cuándo será el feriado y qué pasará con los bancos

El Día del Bancario se conmemora cada 6 de noviembre, en recuerdo de la fundación de la Asociación Bancaria, que tuvo lugar en esa fecha de 1924.

En 2026, la celebración será el viernes 6 de noviembre. Durante esa jornada, las sucursales bancarias no brindarán atención presencial al público.

La medida está contemplada en el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, que establece: “ Institúyese como “Día del Bancario” el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales".

Por lo tanto, se trata de una jornada especial para los trabajadores de la actividad bancaria y no de un feriado nacional general para todos los sectores laborales.

Los clientes podrán realizar distintas operaciones por canales digitales. Según el Banco Central (BCRA), durante los feriados bancarios siguen disponibles las transferencias, los pagos y las consultas a través del home banking y las aplicaciones móviles.

También se pueden utilizar los cajeros automáticos y las tarjetas de débito y crédito.

De cuánto es el bono del Día del Bancario 2026

La Asociación Bancaria informó que la gratificación extraordinaria por el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $ 2.275.519,25 en 2026.

Bono para trabajadores bancarios.

La cifra fue comunicada el 16 de octubre, junto con la actualización salarial del 1,9% correspondiente a septiembre.

Se trata de un piso mínimo establecido para la actividad, por lo que no corresponde presentar esa cifra como un monto idéntico para todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones laborales.

La gratificación se suma a los haberes habituales y tiene una fecha de pago propia, definida en el acuerdo salarial entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector.

Quiénes cobrarán el bono de más de $ 2 millones

El beneficio alcanza a los trabajadores bancarios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, que regula la actividad en entidades financieras de todo el país.

El convenio contempla al personal de bancos nacionales, provinciales, municipales, mixtos y privados. Por eso, el bono no está destinado a todos los clientes de los bancos ni a cualquier trabajador que realice tareas vinculadas con servicios financieros, sino al personal alcanzado por el régimen laboral bancario.

La Asociación Bancaria estableció que el pago deberá acreditarse antes del 6 de noviembre. Quienes quieran verificar la liquidación pueden revisar su recibo de sueldo y consultar con el área de Recursos Humanos o la representación gremial correspondiente.

Habrá otros feriados bancarios en noviembre por la visita del Papa

El calendario oficial del BCRA incluye el martes 10 de noviembre como feriado bancario por la visita del papa León XIV a la Argentina. A su vez, el lunes 9 de noviembre fue establecido como feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026.

De esta manera, durante noviembre habrá cinco días consecutivos sin atención bancaria, desde el viernes 6 hasta el martes 10.