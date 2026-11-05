PAMI actualizó un requisito clave para los medicamentos gratis en noviembre y estos jubilados dejarán de acceder al beneficio.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece la cobertura del 100% de hasta seis medicamentos para los beneficiarios que no puedan afrontar el gasto de los remedios.

Sin embargo, los afiliados a la obra social deben cumplir una serie de requisitos mes a mes. Uno de ellos se actualiza según la evolución de la jubilación mínima.

El requisito clave para acceder a los medicamentos gratuitos

PAMI detalla que para acceder a la cobertura del 100% de los medicamentos por el programa de “Subsidio Social” se deben percibir ingresos que no superen 1,5 jubilaciones mínimas. Con el último incremento aplicado a los adultos mayores la jubilación mínima quedó en $ 444.158,46, por lo que el tope de ingresos es de $ 666.237,69.

Sin embargo, existe una excepción para los hogares en los que el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, el tope de ingresos escala hasta 3 jubilaciones mínimas, es decir $ 1.332.475,38.

PAMI actualizó un requisito clave para los medicamentos gratis en noviembre y estos jubilados dejarán de acceder al beneficio.

Además de este requisito, se deben cumplir las siguientes condiciones:

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo de menos de 10 años, salvo en hogares con CUD.

No ser titular de activos societarios que muestren capacidad económica plena.

La excepción para los afiliados a PAMI que cobren más del tope de ingresos y tengan una prepaga

Los beneficiarios que tengan una prepaga y perciban ingresos superiores al tope establecido podrán acceder a una cobertura del 100% si el costo de los medicamentos es igual o mayor al 15% del ingreso mensual.

PAMI actualizó un requisito clave para los medicamentos gratis en noviembre y estos jubilados dejarán de acceder al beneficio. ChatGPT

Se podrá solicitar la cobertura total por razones sociales a través de un mecanismo de reconsideración. PAMI solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

Cómo hacer el trámite para pedir los medicamentos gratis de PAMI

Los medicamentos pueden ser solicitados por el afiliado, el apoderado o un familiar. Se necesitan los siguientes documentos:

DNI y credencial de afiliación.

Receta electrónica de un médico del Sistema PAMI, con el diagnóstico detallado o con código CIE-10.

Informes de estudios que avalen el diagnóstico, en original y copia.

Formulario de solicitud de cobertura por razón social para más de 4 medicamentos, con firma y sello del médico tratante.

La diligencia podrá ser realizada mediante la página web de la obra social o en una agencia PAMI. Una vez autorizado, podrá retirarse la medicación de las farmacias con la receta.

Trámite web

Para realizar la gestión vía internet, se deben seguir los siguientes pasos: