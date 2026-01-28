El verano no afloja y se viene una nueva ola de calor en todo el país: a cuánto llegarán las máximas y qué día baja la temperatura Fuente: Archivo

El calor extremo vuelve a ser protagonista en gran parte de la Argentina. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se activaron alertas por altas temperaturas en varias provincias, con especial impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro del país.

A su vez, las temperaturas se mantendrán elevadas durante varios días y se mantendrán en la línea de los 30 grados hacia la próxima semana.

Alerta naranja y amarilla por calor extremo: las zonas afectadas

El SMN emitió alerta naranja por calor extremo para sectores clave del conurbano bonaerense, mientras que gran parte del centro y sur del país permanece bajo alerta amarilla.

El verano no afloja y se viene una nueva ola de calor en todo el país: a cuánto llegarán las máximas y qué día baja la temperatura Fuente: Archivo

Zonas con alerta naranja:

Zona oeste del conurbano bonaerense

Zona sur del conurbano bonaerense

Zonas con alerta amarilla:

Oeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Oeste de La Pampa

Este de Neuquén

Noroeste y suroeste de Río Negro

Sureste, noreste y centro de Corrientes

Estas condiciones implican un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables.

Clima en Buenos Aires: cómo sigue el tiempo día por día

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el calor será persistente, con mínimas altas y máximas que irán en ascenso hacia comienzos de febrero.

Jueves 29 de enero: mayormente soleado, máxima de 30° y mínima de 23°.

Viernes 30 de enero: parcialmente nublado, máxima de 30° y mínima de 23°.

Sábado 31 de enero: parcialmente nublado, máxima de 31° y mínima de 22°.

Domingo 1 de febrero: parcialmente nublado, máxima de 30° y mínima de 22°.

Lunes 2 de febrero: mayormente soleado, máxima de 31° y mínima de 23°.

Martes 3 de febrero: parcialmente soleado, máxima de 33° y mínima de 24°.

El pico de calor se espera hacia el martes, con sensaciones térmicas que podrían ser más elevadas.

El verano no afloja y se viene una nueva ola de calor en todo el país: a cuánto llegarán las máximas y qué día baja la temperatura Fuente: Archivo Fuente: EFE Manuel Bruque

Qué significan las alertas meteorológicas por calor extremo

El sistema de alertas del SMN clasifica el impacto del calor en la salud de la población:

Nivel rojo: efecto alto a extremo en la salud. Muy peligrosas, incluso para personas saludables.

Nivel naranja: efecto moderado a alto. Riesgo elevado para grupos de riesgo.

Nivel amarillo: efecto leve a moderado. Puede ser peligroso para niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Nivel verde: sin efecto sobre la salud.

Ante este escenario, se recomienda hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. El verano sigue firme y la ola de calor exige extremar cuidados.