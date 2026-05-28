México enfrentará este miércoles 28 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno climático será impulsado por la combinación de la onda tropical número 2, canales de baja presión y una vaguada en altura, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional durante las próximas 24 horas.

Las regiones que recibirán las lluvias más intensas del país

El pronóstico meteorológico indica que los estados del sur y sureste serán los más afectados por las precipitaciones extremas. Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán encabezan la lista de entidades con lluvias intensas que podrían acumular hasta 150 milímetros en pocas horas.

Además, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo registrarán lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves en zonas montañosas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

En otras entidades como Puebla, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala también se esperan fuertes lluvias y chubascos durante la tarde y noche, complicando la movilidad y reduciendo la visibilidad en carreteras y avenidas principales.

Tormentas intensas, granizo y vientos peligrosos sacuden a México este miércoles 28 de mayo Shutterstock

CDMX y el Valle de México tendrán tormentas, granizo y fuertes vientos

La Ciudad de México y el Estado de México amanecerán con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma; sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas con actividad eléctrica.

El SMN prevé lluvias acompañadas de caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en distintas zonas del Valle de México. También podrían registrarse encharcamientos, inundaciones urbanas y afectaciones en vialidades de alta circulación.