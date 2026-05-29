Una intensa inestabilidad atmosférica mantiene en alerta a gran parte del país ante la llegada de un sistema de tormentas que podría extenderse durante 72 horas continuas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias torrenciales, granizo, descargas eléctricas y rachas de viento fuerte que afectarán a más de 10 estados entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo de 2026.

Muro de agua en México: los estados bajo alerta por lluvias extremas

El pronóstico del SMN detalla que el sistema de baja presión, en combinación con una vaguada en niveles altos y el ingreso de humedad desde el Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, será el detonante de este episodio de lluvias intensas.

Durante el periodo crítico, se esperan acumulados de hasta 75 milímetros en entidades del sureste como Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde el riesgo de inundaciones urbanas y desbordamiento de arroyos es mayor.

En el centro y occidente del país, estados como Estado de México, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco también registrarán lluvias constantes en forma de chubascos fuertes, acompañados de actividad eléctrica.

Mientras tanto, en el norte del país, aunque las lluvias serán más dispersas, la presencia de tolvaneras y rachas de viento complicará las condiciones de visibilidad en carreteras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Tormenta histórica en México: SMN alerta por 72 horas de lluvias torrenciales, granizo y vientos fuertes en más de 10 estados del país Shutterstock

Granizo, tormentas eléctricas y viento intenso: así será el impacto del fin de semana

Uno de los elementos más peligrosos de este sistema será la combinación de tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en varias regiones.

El SMN advierte que estas condiciones podrían presentarse de manera repentina, especialmente durante las tardes y noches, cuando la inestabilidad atmosférica alcanza su punto máximo.

En zonas urbanas como el Valle de México, Guadalajara, Monterrey y ciudades del sureste, se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de cortocircuitos, caída de infraestructura ligera y complicaciones en el transporte público.

Además, el oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico y del Caribe podría afectar actividades marítimas y turísticas, con olas de hasta 3 metros de altura en algunos puntos.

Clima extremo en México: calor de hasta 45 °C y tormentas eléctricas intensas aumentan el riesgo de inundaciones y daños urbanos este fin de semana ChatGPT - creada con IA

Riesgo de inundaciones y calor extremo: el doble escenario climático que preocupa al SMN

A pesar del temporal de lluvias, el país no quedará exento del calor extremo. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas de hasta 45 °C en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Esta combinación de calor intenso y lluvias torrenciales genera un escenario climático particularmente riesgoso, ya que favorece la formación de tormentas más violentas y repentinas.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o zonas inundadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.