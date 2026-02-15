El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 21,5 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a las provincias de Córdoba, Mendoza y San Luis. La tormenta llegó en la madrugada de este domingo con vientos del sudeste y abundante caída de agua que podrá superar los 20 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 20° y 32°. El SMN informó que el mal clima se mantendrá hasta la noche del lunes, con tormentas aisladas en Córdoba y San Luis, y chubascos en Mendoza. Además, las lluvias volverán el miércoles en San Luis y el jueves en Córdoba, donde podrían acumularse hasta 13 milímetros. El sábado ingresó un frente de tormentas por el sur de la provincia, que este domingo avanzó hacia el noreste y alcanzó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las condiciones inestables se mantendrán hasta la tarde. Además, el jueves 19 se esperan lluvias aisladas por la tarde. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: