El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 52 kilómetros por hora. De esta forma, el fin de semana largo de Carnaval estará marcado por un temporal que se extendería durante los 3 principales días desde el domingo hasta el martes con un pronóstico extendido de chaparrones y fuertes vendavales. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal en toda la zona del litoral que se extenderá en las siguientes provincias: El pronóstico del SMN remarcó que “de sábado a domingo se combinará sobre el centro-este del país el avance de aire húmedo y cálido desde el norte argentino con el desplazamiento de un frente frío proveniente desde la Patagonia“. De esta manera, se espera que la tormenta llegue durante la mañana del domingo 15 con sentido norte cuando habrá una fuerte caída de agua que que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el lunes 16 con probabilidad de leves chubascos. Sin embargo, durante el martes 17 ya volverán las lluvias y podrían acumular hasta 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 52 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el domingo 15. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará durante todo el día con fuertes vientos. También se verán afectadas por la lluvia las provincias de Santa Fe, Chaco, Mendoza y La Pampa. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá una temperatura promedio de entre 24 grados para el fin de semana de Carnaval