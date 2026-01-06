En esta noticia
El inicio de 2026 en Argentina arranca con un cambio drástico en el tiempo. Tras días de temperaturas cálidas y condiciones estables, los modelos meteorológicos coinciden en la formación de una ciclogénesis de alto impacto con foco principal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas costeras.
Según el análisis de Meteored Argentina (actualizado al 5 de enero de 2026), esta situación podría convertirse en la primera gran alerta meteorológica del año, con lluvias abundantes, vientos intensos y riesgo de crecida del Río de la Plata similar a una fuerte Sudestada.
¿Qué es la ciclogénesis y por qué genera tanta preocupación?
La ciclogénesis es un proceso de formación o profundización rápida de un centro de bajas presiones en superficie. En este caso, el paso de un área de bajas presiones en niveles medios y altos sobre el centro del país favorecerá la creación de un ciclón extratropical profundo cerca del estuario del Río de la Plata. Esto genera:
- Lluvias persistentes y copiosas
- Vientos sostenidos del sudeste con ráfagas fuertes
- Posible crecida significativa del río
- Riesgo de anegamientos e inundaciones costeras.
Alerta por ciclogénesis, ¿en qué provincias habrá tormentas y lluvias?
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas se comenzarán a sentir a partir de este miércoles 7 de enero y seguirán durante la semana en estas provincias:
- Miércoles: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, San Juan, norte de San Luis, norte de Mendoza
- Jueves: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, sur de Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, este de Río Negro, este de Chubut.
- Viernes: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan, norte de Mendoza.
Recomendaciones ante esta alerta por ciclogénesis
- Evitá zonas bajas y costeras si vivís cerca del Río de la Plata.
- No saques la basura ni dejes objetos sueltos en patios o balcones por los vientos.
- Prepará un kit de emergencia: agua, alimentos no perecederos, linterna y radio.
- Seguí las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y portales especializados como Meteored Argentina.