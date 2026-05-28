El fenómeno coincidirá con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y cambios en la visibilidad en varias regiones del país.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene el monitoreo permanente sobre la nube de polvo proveniente del desierto del Sahara que actualmente avanza sobre el océano Atlántico y que podría tener impacto en varias zonas del Caribe colombiano durante los próximos días.

Según informó la entidad, el fenómeno atmosférico podría alcanzar sectores del norte de la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina este jueves 28 de mayo, dependiendo de la intensidad y velocidad de los vientos asociados al sistema.

El Ideam explicó que el seguimiento se realiza mediante imágenes satelitales, modelos atmosféricos y herramientas internacionales de monitoreo de aerosoles y calidad del aire, con el objetivo de evaluar posibles cambios en la evolución de la nube de polvo sahariano.

¿Qué es la nube de polvo del Sahara y por qué preocupa al Ideam?

La llamada Capa de Aire del Sahara, conocida internacionalmente como Saharan Air Layer (SAL), corresponde a una masa de aire extremadamente seca y cargada de partículas de polvo que se desplaza desde el norte de África hacia el océano Atlántico.

De acuerdo con el Ideam, este fenómeno suele presentarse entre finales de primavera y comienzos del otoño en el hemisferio norte, desplazándose hacia el oeste cada tres o cinco días.

Se acerca un nubarrón de polvo del Sahara que oscurecerá a todo el país. (Fuente: Shutterstock)

Además, la nube puede extenderse entre 1.500 y 6.000 metros de altura y está asociada a:

Reducción importante de la humedad atmosférica.

Fuertes corrientes de viento.

Incremento de material particulado en el aire.

Posibles afectaciones para personas sensibles o con enfermedades respiratorias.

Actualmente, la nube de polvo se encuentra ubicada al norte de Venezuela, detrás de la onda tropical número cinco, y los modelos atmosféricos prevén leves aumentos en las concentraciones de partículas durante los próximos días.

Las zonas de Colombia que podrían verse más afectadas

El Ideam indicó que la mayor influencia del fenómeno podría sentirse en:

Norte de la región Caribe.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Sectores marítimos del Caribe colombiano.

La entidad aclaró que, por ahora, los modelos no muestran impactos significativos sobre las lluvias ni sobre las temperaturas en Colombia. Sin embargo, sí podrían registrarse variaciones en la calidad del aire y presencia de cielos brumosos o ligeramente opacos en algunas zonas.

Mientras tanto, en el resto del país continuarán las lluvias y condiciones de nubosidad variable propias de la temporada climática actual.

Cómo estará el clima este jueves en las principales ciudades

Para Bogotá, el Ideam prevé cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias ligeras en sectores del sur y occidente durante la tarde. En la noche predominaría el tiempo seco y la temperatura máxima alcanzaría los 20 °C.

En Medellín y Cali se esperan jornadas parcialmente nubladas, con lluvias ligeras y moderadas hacia la tarde y la noche.

Por su parte:

Barranquilla y Cartagena tendrían nubosidad variable y posibles lloviznas intermitentes.

Bucaramanga registraría aumento de nubosidad y lluvias moderadas durante la tarde.

Popayán tendría precipitaciones en horas de la tarde y noche.

Tunja mantendría condiciones más estables y predominio de tiempo seco.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras a moderadas, especialmente en áreas marítimas al sur del archipiélago.

Las regiones con mayores lluvias y alertas activas

Más allá del fenómeno del Sahara, el Ideam también mantiene alertas meteorológicas por lluvias, deslizamientos, incendios forestales e inundaciones en distintas regiones del país.

Las precipitaciones más fuertes podrían registrarse en:

Chocó.

Cauca.

Valle del Cauca.

Nariño.

Arauca.

Oriente de Vichada.

Guainía.

Vaupés.

En la Amazonía también se prevén lluvias moderadas y localmente fuertes en sectores de Amazonas, Caquetá y Vaupés.

Qué cuidados recomienda el Ideam ante la nube de polvo del Sahara

Ante el posible incremento de material particulado en el aire, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o sensibilidad al polvo.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

Utilizar tapabocas en zonas con mayor presencia de partículas.

Usar gafas de protección si hay irritación ocular.

Evitar exposición prolongada al aire libre.

Mantener seguimiento de los reportes oficiales sobre calidad del aire.

Consultar a un médico ante molestias respiratorias persistentes.

El Ideam aseguró que continuará realizando monitoreo permanente del fenómeno e informará oportunamente cualquier cambio en su comportamiento o impacto sobre el territorio colombiano.