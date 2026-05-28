La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 28 de mayo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 28 de mayo

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En Galicia y en el norte de las islas Canarias, habrá intervalos nubosos y podrían formarse nubes de evolución, generando chubascos o tormentas aisladas en zonas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y el Cantábrico, mientras aumentarán en las regiones mediterráneas. Se esperan noches tropicales en el suroeste y el Ebro. Soplarán vientos moderados y flojos en la Península, con intervalos fuertes en el Estrecho y el norte de Galicia.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid habrá cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube alta y posible calima; por la tarde nubosidad de evolución en la Sierra con alguna tormenta seca aislada, temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos despejados; mínimas al alza en el este y estables o a la baja en el resto; máximas generalmente al alza salvo descenso en el extremo occidental; vientos flojos y Levante moderado a fuerte en Cádiz.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, salvo en el Pirineo donde habrá nubosidad y posibilidad de chubascos aislados por la tarde. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 37 grados y un mínimo de 15 grados. El viento será flojo al principio y al final del día, intensificándose a suroeste moderado en el litoral y a componente sur en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el Sistema Ibérico; las mínimas subirán, las máximas apenas cambiarán y el viento será flojo y variable, con predominio del este en las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con nubes bajas y brumas en el litoral, mientras que el interior estará poco nuboso. Habrá posibilidad de chubascos y tormentas en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 33 grados, con descensos notables en el litoral y viento variable en el interior.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso (máxima 31 grados y mínima 11 grados). Viento flojo variable y brisas costeras.

Se prevé un día nuboso en el litoral norte de las islas montañosas y el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, con claros en horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 grados, con ligero descenso en costas y moderado en zonas de interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste y rachas muy fuertes en las islas centrales.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana habrá cielos poco nubosos o despejados, temperatura mínima de 13 °C en ascenso y máxima de 33 °C con pocos cambios, con viento flojo variable predominando la componente este en las horas centrales.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso con nubes altas y aumentará la nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos aislados con tormenta preferentemente en el noroeste montañoso, con temperaturas sin grandes cambios y viento variable flojo.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas y posible nubosidad en la mitad norte, donde podría haber alguna tormenta seca aislada, especialmente en Guadalajara y Cuenca. Se espera calima y las temperaturas oscilarán entre los 7 y 37 grados, con un ligero ascenso, sobre todo en las mínimas de las provincias orientales. El viento será flojo y variable en Guadalajara, predominando la componente este en el resto durante el día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, Levante flojo (moderado a primeras horas) y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 23 °C y mínima de 18 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios entre 18 y 25 °C y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso o despejado, mínima 16 °C en ascenso, máxima 37 °C sin cambios y viento flojo variable rolando a este por la tarde.

En Navarra, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la tarde; mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios y viento flojo variable, del sureste por la mañana y del noreste por la tarde.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar tormenta aislada en el Ibérico; viento flojo variable y temperaturas entre 17 y 36 °C.