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Una nueva ronda de lluvias intensas y tormentas severas amenaza a gran parte del sur de Estados Unidos durante más de 48 horas consecutivas.

Los expertos advierten que las precipitaciones pueden aliviar la sequía en ciertas zonas y a su vez generar inundaciones repentinas, así como también ráfagas de viento cercanas e incluso posiblemente superiores a los 70 km/h.

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Advierten por más de 48 horas de lluvias y tormentas

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, el fenómeno impactará principalmente a sectores de la costa del Golfo de México y partes del sur de las Grandes Llanuras hasta el fin de semana.

Además de lluvias torrenciales, se advirtió por tormentas severas localizadas y acumulados de agua importantes en pocas horas.

Advierten por tormentas intensas durante las próximas 48 horas. Fuente: Shutterstock
Advierten por tormentas intensas durante las próximas 48 horas. Fuente: Shutterstock

Una por una: todas las zonas que podrían verse afectadas por este clima

Entre las áreas con principal amenaza se encuentran

  • Texas
  • Oklahoma
  • Arkansas
  • Florida
  • Georgia
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur

El reporte indica que una masa de humedad, mejor conocida como “río atmosférico” ya provocó fuertes lluvias entre el domingo y el miércoles en distintos puntos. Expertos estiman en ese sentido, que las nuevas rondas de tormentas pueden favorecer otros focos de inundaciones.

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Qué esperar para el fin de semana que cierra mayo

Para el fin de semana una masa de aire seco proveniente de Canadá comenzará a desplazar estas tormentas, aunque la humedad podría persistir en la costa del Golfo y el sureste.

Lo aconsejable es mantenerse alerta a las nuevas actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.