Una nueva ronda de lluvias intensas y tormentas severas amenaza a gran parte del sur de Estados Unidos durante más de 48 horas consecutivas.

Los expertos advierten que las precipitaciones pueden aliviar la sequía en ciertas zonas y a su vez generar inundaciones repentinas, así como también ráfagas de viento cercanas e incluso posiblemente superiores a los 70 km/h.

Advierten por más de 48 horas de lluvias y tormentas

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, el fenómeno impactará principalmente a sectores de la costa del Golfo de México y partes del sur de las Grandes Llanuras hasta el fin de semana.

Además de lluvias torrenciales, se advirtió por tormentas severas localizadas y acumulados de agua importantes en pocas horas.

Advierten por tormentas intensas durante las próximas 48 horas. Fuente: Shutterstock

Una por una: todas las zonas que podrían verse afectadas por este clima

Entre las áreas con principal amenaza se encuentran

Texas

Oklahoma

Arkansas

Florida

Georgia

Carolina del Norte

Carolina del Sur

El reporte indica que una masa de humedad, mejor conocida como “río atmosférico” ya provocó fuertes lluvias entre el domingo y el miércoles en distintos puntos. Expertos estiman en ese sentido, que las nuevas rondas de tormentas pueden favorecer otros focos de inundaciones.

Qué esperar para el fin de semana que cierra mayo

Para el fin de semana una masa de aire seco proveniente de Canadá comenzará a desplazar estas tormentas, aunque la humedad podría persistir en la costa del Golfo y el sureste.

Lo aconsejable es mantenerse alerta a las nuevas actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.