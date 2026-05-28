Nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf y una declaración que estremece: “Se puede matar a alguien y hacerlo desaparecer”.

En esta noticia La declaración de un testigo que corrobora la hipótesis

Una nueva excavación se llevará a cabo este jueves en el chalet de Cristian Graf, investigado por el supuesto homicidio simple de Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron encontrados luego de 41 años bajo tierra en el barrio porteño de Coghlan.

El abogado Martín Díaz, uno de los defensores de Graf, le comunicó a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad llevarán a cabo el procedimiento en el domicilio de la avenida Congreso 3742.

El letrado remarcó que la finalidad del allanamiento será el hipotético hallazgo de huesos o evidencia que sirva de relevancia para la investigación encabezada por el fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 61. El lugar que se analizará es el “sector lindante a la medianera derecha del patio trasero a una profundidad de 50 centímetros y su correspondiente secuestro”.

El chalet de Coghlan en el que se encontró el cuerpo de Diego Fernández Lima (Fuente: Google Street View).

El adolescente de 16 años fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en Coghlan, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus huesos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

La declaración de un testigo que corrobora la hipótesis

A la par de los nuevos procedimientos, un testigo se presentó de manera espontánea la semana pasada y declaró haber escuchado una conversación que está en línea con algunas de las hipótesis que se manejan. En la causa consta la declaración en la que se relata una reunión en 2017 dónde se habló de “la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”.

Allí se mencionó otro asado realizado en 2011 en el que un hombre de apellido alemán aseguró que “vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas” y que él y su hijo le habían tendido una emboscada a un compañero de escuela que lo molestaba. Según el testimonio que recuperó Infobae, este hombre relató haber asesinado al adolescente de una puñalada por la espalda y haberlo enterrado en el jardín para nunca ser encontrado.